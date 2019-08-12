В Украине хотят вернуть правила регистрации авто

Новости Бизнеса:МВД заставит автолюбителей проходить дополнительную проверку, чтобы справиться с угонщиками.

Министерство внутренних дел инициировало изменение порядка регистрации, снятия с учета и перерегистрации автомобилей. В ведомстве хотят вернуть старые порядки, действовавшие до 2015 года, и обязать всех автолюбителей проходит дополнительную проверку. Осуществлять ее должны будут исключительно эксперты самого МВД. Проект соответствующего постановления Кабмина на днях был размещен на сайте ведомства.

Чиновники, поясняя свои инициативы, говорят, что с 2015 года в Украине полноценное исследование номеров кузова и двигателя на предмет их аутентичности фактически не проводится. Эксперты МВД лишь визуально их осматривают, что, говорят в ведомстве, многими воспринимается как альтернатива полноценному исследованию. Да и проводятся они по заявлению автовладельца.

Все это наряду с проблемами неподконтрольных территорий и «евроблях», привело к разгулу преступников. Которые «перебивают» номера на угнанных машинах, а затем продают их ничего не подозревающим украинцам.

Чиновники даже приводят статистику: в 2016 году было украдено 12 188 автомобилей. Двумя годами спустя количество угонов сократилось до 6 621. Но в 2011-м, когда действовало обязательное требование проводить полноценную экспертизу, таких случаев зафиксировали всего 4682.

В целях борьбы с этой напастью, чиновники и предлагают вернуть обязательную процедуру экспертного оценивания подлинности идентификационных номеров авто. Исключение сделают только для машин, которые регистрируются впервые. То есть куплены в автосалоне.