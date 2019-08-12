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Глава "Укрзализныци" рассказал о своих доходах за 2018 год

Глава "Укрзализныци" рассказал о своих доходах за 2018 год
11:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Глава "Укрзализныци" за 2018 год заработал 6,8 млн грн.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов за 2018 год заработал 6,847 млн грн.

Об этом Кравцов сообщил в интервью УНИАН.

"У меня принципиальная позиция - все члены правления "Укрзализныци" должны подавать декларации. За 2018 год я задекларировал 9,7 миллиона гривен доходов. Но зарплата за пять месяцев 2017 мне была выплачена в 2018 году, потому что со мной контракт был подписан лишь в начале 2018 года из-за бюрократических процедур. Поэтому 9,7 миллиона гривен - это зарплата не за двенадцать месяцев, а за 17 месяцев", - сказал он.

При этом Кравцов отметил, что уровень зарплаты в частных компаниях на подобных должностях в разы выше.

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Напомним, 10 января Кабинет министров Украины утвердил в должности главы правления акционерной компании ”Укрзализныця”, сроком на три года, Евгения Кравцова, который являлся исполняющим обязанности главы правления перевозчика.

В августе 2017 года Кабинет министров уволил главу государственной компании "Укрзализныця" Войцеха Балчуна и первого заместителя министра инфраструктуры Кравцова, назначив последнего временно исполняющим обязанности главы "Укрзализныци".

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Укрзализныця, Доходы, Евгений Кравцов.
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