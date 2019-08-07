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Омелян: Дефицита дизеля в Украине не будет

Омелян: Дефицита дизеля в Украине не будет
15:22 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:В правительстве отрицают возможный дефицит дизельного топлива в связи с падением российского импорта.

В Кабмине считают, что после падения объемов импорта российского дизтоплива в Украину, связанного с введением спецпошлины, дефицита дизеля в Украине не будет.

Об этом 6 августа на брифинге заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Хотим вас заверить, что никаких угроз нет. Мощности нефтяных терминалов в морских портах Украины позволяют многократно увеличить объемы переработки нефтепродуктов уже сегодня. Укрзализныця имеет возможность обеспечить достаточное количество тягового и грузового подвижного состава для выполнения перевозок нефтепродуктов", - сказал он.

По его словам, также Укрзализныця сформирует неснижаемый стратегический запас дизельного топлива.

"Ключевой вопрос и единственный, который стоял на повестке дня, - это логистика. Мы ее обеспечим. Конкуренция - это двигатель прогресса. Чем дольше бенефициары трубопроводных поставок будут избегать уплаты налога в украинский бюджет, тем быстрее они потеряют рынок Украины", - добавил министр.

Напомним, поставки дизтоплива из России в августе сократятся почти в два раза, сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

При этом Герус подчеркнул: поставки дизтоплива морем в августе вырастут в три-четыре раза. Кроме того, увеличиваются поставки нефтепродуктов из Беларуси, Литвы и стран ЕС.

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус не видит причин для роста цен на дизтопливо и нефтепродукты в стране.

Украина не планирует вводить запрет на все нефтепродукты с паспортом Российской федерации, сообщил представитель президента.

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Укрзализныця, Кабмин, Дизельное топливо, Владимир Омелян.
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