Счетная палата заявила о существенном невыполнении плана по ремонту дорог

Новости Бизнеса:За 2018 год было потрачено 94% выделенных средств на работу, при этом отремонтировано 60%.

В 2018 году на ремонт местных дорог было потрачено почти 11 млрд грн, то есть 94% от запланированных средств, но в то же время отремонтировали только 60% дорог от плана. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Счетная палата проверила, как расходуются средства на дороги местного значения и в населенных пунктах Украины. Что мы обнаружили? Всего в 2018 году на местные дороги было потрачено субвенций на почти 11 млрд грн – 94% из запланированного. Вместе с тем, дороги отремонтированы лишь на 60% от плана, мосты – на 45%, улицы и дороги в населенных пунктах – на 30%", — написал он.

По словам главы ведомства, в Тернопольской области разделили некоторые дороги для ремонта на участки от 20 до 60 метров.

"Что это дало? Каждый участок можно было отдать "своим" подрядчикам без тендера, то есть без конкуренции за заказы. Наотдавали более 36 млн грн", — подытожил Пацкан.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что на ремонт всех украинских дорог уйдет не более 10 лет и стоить это будет 1 трлн. грн. Он уточнил, что это ориентировочные сроки и приблизительная стоимость. Чтобы завершить ремонт в течение указанного срока, необходимо ремонтировать по 10-15 тыс. километров в год.