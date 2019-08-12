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Счетная палата заявила о существенном невыполнении плана по ремонту дорог

Счетная палата заявила о существенном невыполнении плана по ремонту дорог
14:02 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:За 2018 год было потрачено 94% выделенных средств на работу, при этом отремонтировано 60%.

В 2018 году на ремонт местных дорог было потрачено почти 11 млрд грн, то есть 94% от запланированных средств, но в то же время отремонтировали только 60% дорог от плана. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Счетная палата проверила, как расходуются средства на дороги местного значения и в населенных пунктах Украины. Что мы обнаружили? Всего в 2018 году на местные дороги было потрачено субвенций на почти 11 млрд грн – 94% из запланированного. Вместе с тем, дороги отремонтированы лишь на 60% от плана, мосты – на 45%, улицы и дороги в населенных пунктах – на 30%", — написал он.

По словам главы ведомства, в Тернопольской области разделили некоторые дороги для ремонта на участки от 20 до 60 метров.

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"Что это дало? Каждый участок можно было отдать "своим" подрядчикам без тендера, то есть без конкуренции за заказы. Наотдавали более 36 млн грн", — подытожил Пацкан.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что на ремонт всех украинских дорог уйдет не более 10 лет и стоить это будет 1 трлн. грн. Он уточнил, что это ориентировочные сроки и приблизительная стоимость. Чтобы завершить ремонт в течение указанного срока, необходимо ремонтировать по 10-15 тыс. километров в год.

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Тернопольская область, Счетная палата, Ремонт дороги.
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