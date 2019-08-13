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Омелян: тарифы Укрзализныци базируются на справочнике 1970-х годов

Омелян: тарифы Укрзализныци базируются на справочнике 1970-х годов
05:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Реальную стоимость перевозок может продемонстрировать только частный бизнес.

Цены, действующие на железнодорожном транспорте, базируются на тарифном справочнике 70-х годов прошлого века. Об этом в интервью порталу "БизнесЦензор" рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"В Укрзализныце тарифы базируются на тарифном справочнике семидесятых годов прошлого века. Структуры себестоимости тарифа до сих пор нет, какова реальная стоимость перевозки пассажира – никто не готов посчитать. Посчитать перевозки одной тонны груза никто не может", – отметил Омелян.

Одновременно он подчеркнул, что реальную стоимость перевозок может продемонстрировать только частный бизнес, поэтому министр борется за внедрение частной тяги на железной дороге.

"Подобная картина была в авиации: всегда говорили, что стоимость билета ниже $300 на расстоянии Киев - Берлин – это убийство компании, это тариф ниже себестоимости. Сейчас возят пассажиров за $50, и все прекрасно", – констатировал Омелян.

Он добавил, что запуск пилотного проекта с частной тягой является лишь вопросом времени.

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Как сообщалось, 13 марта Владимир Омелян заявил, что в этом году в экспериментальном режиме введут частную тягу на железной дороге. По его словам, среди прочего, это позволит решить "застарелые проблемы с перевозкой аграрной продукции".

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Все по теме:

Укрзализныця, Владимир Омелян, Тарифы Укрзализныци, Справочник 1970-х годов.
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