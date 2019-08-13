Скачать
Вторник, 13.08.2019
Безсмертного уволили из рабочей подгруппы по политическим вопросам в ТКГ
Безсмертного уволили из рабочей подгруппы по политическим вопросам в ТКГ
"Евросолидарность" сделала предложение партиям "Голос" и "Батькивщина"
"Евросолидарность" сделала предложение партиям "Голос" и "Батькивщина"
Назван лучший боксер всех времен по версии BoxRec
Назван лучший боксер всех времен по версии BoxRec
Disney может выпустить сиквел "Аладдина"
Disney может выпустить сиквел "Аладдина"

ГФС Украины отчиталась о легальных продажах сельхозпродукции украинцев

ГФС Украины отчиталась о легальных продажах сельхозпродукции украинцев
16:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:ГФС отчиталась за последние месяцы работы и обнародовала данные о доходе за продажу сельхозпродукции.

Государственная фискальная служба (ГФС) отчиталась о легализации в течение мая-июля 2019 года доходов от продажи сельскохозяйственной продукции у 60 тыс. граждан, свидетельствуют данные на сайте ведомства.

"В рамках операции "Урожай" на протяжении мая-июля 2019 года дополнительно привлечено к декларированию 60 тыс. граждан, которые получают доход от продажи сельскохозяйственной продукции, и 5 тыс. граждан, которые предоставляют услуги по обработке и сбору урожая", – указало ведомство в сообщении во вторник.

По его данным, 2,8 млн граждан являются пользователями земельных участков площадью более 2 га.

В ГФС назвали объемы рассрочек НДС при ввозе оборудования

С начала года более 273 тыс. граждан, которые самостоятельно обрабатывают земельные участки с коммерческой целью, задекларировали доходы на 2 млрд грн, в частности, налога на доходы физических лиц – 343 млн грн, военного сбора – 29 млн грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гривна, Урожай, ВВП, ГФС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Представитель Зеленского: Украина не перекрыла русло реки Днепр
02 Оригинальные СМС поздравления с Днем рождения на 13 августа
03 Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
04 Гороскоп на сегодня, 13 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Данилюк: Форум по Донбассу проведут осенью
Данилюк: Форум по Донбассу проведут осенью
Безсмертный отреагировал на свое увольнение из ТКГ
Безсмертный отреагировал на свое увольнение из ТКГ
Юнкер &quot;завязывает&quot; с участием в политике ЕС
Юнкер "завязывает" с участием в политике ЕС
Алекса Родригеса ограбили во время ужина в ресторане
Алекса Родригеса ограбили во время ужина в ресторане
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь