ГФС Украины отчиталась о легальных продажах сельхозпродукции украинцев

Новости Бизнеса:ГФС отчиталась за последние месяцы работы и обнародовала данные о доходе за продажу сельхозпродукции.

Государственная фискальная служба (ГФС) отчиталась о легализации в течение мая-июля 2019 года доходов от продажи сельскохозяйственной продукции у 60 тыс. граждан, свидетельствуют данные на сайте ведомства.

"В рамках операции "Урожай" на протяжении мая-июля 2019 года дополнительно привлечено к декларированию 60 тыс. граждан, которые получают доход от продажи сельскохозяйственной продукции, и 5 тыс. граждан, которые предоставляют услуги по обработке и сбору урожая", – указало ведомство в сообщении во вторник.

По его данным, 2,8 млн граждан являются пользователями земельных участков площадью более 2 га.

С начала года более 273 тыс. граждан, которые самостоятельно обрабатывают земельные участки с коммерческой целью, задекларировали доходы на 2 млрд грн, в частности, налога на доходы физических лиц – 343 млн грн, военного сбора – 29 млн грн.