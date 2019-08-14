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США улучшили прогноз по украинскому агроэкспорту

США улучшили прогноз по украинскому агроэкспорту
09:07 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:В связи с погодными условиями урожай будет хороший, экспорт агрокультур из Украины возрастет.

В Минсельхозе США (USDA) улучшили июльские прогнозы по экспорту украинской аграрной продукции в период с июля 2019-го по июнь 2020-го годов (маркетинговый год). По подсчетам министерства, наша страна за этот период продаст на внешние рынки 30 млн тонн кукурузы, что на 7% больше, чем предполагалось. А вот урожай культуры увеличится на 2,5 млн тонн – до 36,5 млн тонн (+7,3%).

Вместе с тем, согласно предположениям американского ведомства, экспорт пшеницы также увеличится на 0,5 млн тонн – до 19,5 млн тонн. А вот ее урожай – на 0,2 млн тонн – до 29,2 млн. тонн. Также американцы увеличили ожидания по продажам иностранцам украинского ячменя. Прогнозы по экспорту улучшились на 0,2 млн тонн – до 4,4 млн тонн. Урожая – на 0,15 млн тонн, до 8,65 млн тонн.

Если говорить в целом, то прогнозы по урожаю украинских зерновых на маркетинговый 2019-2020-й год американцы улучшили почти на 2,8 млн тонн – до 75,35 млн тонн. А уровень экспорта – на 2,65 млн тонн, до 54,04 млн тонн.

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Американцы скорректировали свои прогнозы, поскольку в Украине на это время ожидается хорошая погода, а посевные площади под кукурузу увеличатся: похолодания и дожди поспособствуют росту урожайности.

Вместе с тем аналитики отметили, что ожидаемое увеличение экспорта агрокультур из Украины, Бразилии и Аргентины негативно повлияет на конкурентоспособность зерна из США.

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США, USDA, Агрокультуры, Минсельхозе.
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