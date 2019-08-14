Трамп пригрозил выйти из ВТО, если в этом будет необходимость

Новости мира:Трамп ранее уже грозился выйти из ВТО, утверждая, что организация несправедливо относится к США.

США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если увидят в этом необходимость, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Мы выйдем, если нам придется сделать это", - сказал Трамп, выступая в городе Монака (штат Пенсильвания).

Президент подчеркнул, что до его прихода к власти США проигрывали все споры в ВТО, но теперь США выигрывают большинство споров, потому что в ВТО "знают, что у них под ногами не очень-то твердая почва".

Он пояснил, что в ВТО годами давали привилегии таким странам как Китай и Индия, забывая при этом об интересах США.

В 2018 году в интервью Fox News президент утверждал, что ВТО "была создана, чтобы приносить выгоду всем, кроме нас".

В июле этого года Трамп писал в Twitter, что "богатейшие страны мира утверждают, что они развивающиеся страны, чтобы обойти правила ВТО и заработать особое отношение". Тогда же Трамп опубликовал меморандум, в котором он заявил, что "ВТО отчаянно нуждается в реформе".