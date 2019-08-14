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Украина на четверть увеличила оборот торговли агропродукции с ЕС

Украина на четверть увеличила оборот торговли агропродукции с ЕС
10:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Оборот торговли между странами ЕС увеличился на 23% и составил 4,8 млрд долларов в сравнение с предыдущим годом.

Оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и Европейским Союзом в первом полугодии текущего года увеличился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,8 млрд долл.

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на заместителя директора института Николая Пугачева. При этом эксперт отметил, что одновременный рост экспорта и импорта привели к увеличению положительного для Украины сальдо до 1,9 млн долл. По данным института, крупнейшими торговыми партнерами Украины в ЕС за отчетный период являлись Нидерланды, Испания, Италия, Польша, Германия и Франция. "Их совокупная доля составляет 72% оборота взаимной торговли сельскохозяйственными товарами", - отметили в пресс-службе.

По словам Пугачева, основные объемы поставок в Европу Украина обеспечивает за счет зерновых и масличных культур, подсолнечного масла, жмыха, а также мясопродукции. Эксперт также отметил, что в импорте сельхозпродукции в Украину заметного акцента на каких-либо продуктах не наблюдается. Так, в отчетном периоде в большей степени осуществлялись закупки табака, продуктов для кормления животных, алкогольных напитков, различных пищевых продуктов и кукурузы на семена.

Кроме того, по данным института на середину июля, в текущем году украинские экспортеры полностью использовали квоты на экспорт в Евросоюз меда, сахара, ячменной крупы и муки, обработанного крахмала, консервированных томатов, яблочного и виноградного соков, кукурузы (основная и дополнительная квоты), пшеницы и сливочного масла.

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Эксперт подчеркнул, что, по прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, ощутимый рост отечественного аграрного экспорта в первом полугодии дает серьезные основания рассчитывать на обновление по результатам 2019 года рекордных для Украины показателей поставок агропродовольствия в Европейский Союз, которые были достигнуты в прошлом году.

Украина в 2018 году увеличила экспорт агропродукции в ЕС на 8,7% - до 6,3 млрд долл.

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Экспорт, ЕС, Доллар, Импорт, ВВП, Агропродукция.
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