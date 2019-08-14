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НБУ дал прогноз роста цен к концу года

НБУ дал прогноз роста цен к концу года
12:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В НБУ дали прогноз, что инфляция может вырасти под конец текущего года с прогнозируемых 5% до 6,3%.

Показатель потребительской инфляции в Украине по итогам текущего года может не снизиться до целевого уровня около 5% и прогноза Национального банка в 6,3% на конец года.

Такое мнение высказал глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в соцсети Facebоok. По его словам, с учетом роста предложения овощей и фруктов в конце лета - начале осени и эффекта ревальвации гривни, в ближайшие 1-2 месяца показатель инфляции будет оставаться низким.

Данилишин напомнил, что обычно инфляция ускоряется с октября под давлением снижения предложения сырых овощей и фруктов, а также динамки курса гривни. «Если сентябрьские выплаты по внешнему долгу, которые предварительно оцениваются в 1,7 млрд долл., удастся пройти без осложнений, а для этого есть достаточные предпосылки, влияние курсового фактора на потребительскую инфляцию не будет существенным», - отметил он. В то же время, Данилишин отметил, что ситуация с курсами валют развивающихся рынков может осложниться, а также серьезное опасение вызывает рост цен в украинской промышленности.

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Инфляция в Украине в июле 2019 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2018 года - составила 9,1%, ускорившись с 9% в годовом выражении месяцем ранее.

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НБУ, Инфляция, Богдан Данилишин, Курс гривни.
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