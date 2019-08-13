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НБУ подал очередной иск Коломойскому

НБУ подал очередной иск Коломойскому
15:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:НБУ сделал встречный иск Игорю Коломойскому, он просит суд признать не действительным кредит по рефинансированию на 4.2 млрд грн.

Национальный банк Украины (НБУ) подал встречный иск к бывшему совладельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому, говорится в определении Северного апелляционного хозяйственного суда от 8 августа, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений 12 августа.

В своем иске к НБУ Коломойский просит суд признать недействительным свое поручительство по кредиту рефинансирования на 4,259 млрд грн, привлеченному у Нацбанка.

Согласно судебным материалам, Коломойский полагает, что уполномоченные лица НБУ не имели достаточного объема полномочий на заключение кредитного соглашения в связи с отсутствием кворума на заседании правления центробанка.

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Напомним, Игорь Коломойский обжалует запрет на продажу Проминвестбанка, акции которого были выставлены на продажу.

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НБУ, ПриватБанк, Суд, Игорь Коломойский.
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