Скачать
Среда, 14.08.2019
СБУ и НАБУ задержали "на горячем" замминистра Грымчака
СБУ и НАБУ задержали "на горячем" замминистра Грымчака
Партия Порошенко настаивает на пропорциональности квот в комитетах Рады
Партия Порошенко настаивает на пропорциональности квот в комитетах Рады
Стороны Деревянченко и Головкина согласовали проведение боя
Стороны Деревянченко и Головкина согласовали проведение боя
Google анонсировала изменения фирменного магазина Play Store
Google анонсировала изменения фирменного магазина Play Store

Нафтогаз: поставки газа на Луганскую ТЭС обойдутся бюджету в 100 - 300 млн ежемесячно

Нафтогаз: поставки газа на Луганскую ТЭС обойдутся бюджету в 100 - 300 млн ежемесячно
23:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Решение Кабмина о поставках газа для Луганской ТЭС по сниженной цене будет стоить "Нафтогазу" и госбюджету 100-300 млн грн ежемесячно, заявляют в НАК.

Решение Кабинета министров Украины о поставках газа для Луганской ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") по цене ниже рыночной будет стоить НАК "Нафтогаз Украины" и государственному бюджету от 100 до 300 млн грн ежемесячно, заявляют в НАК.

"От 100 до 300 млн грн ежемесячно будет стоить сегодняшнее решение КМУ Нафтогазу и государственному бюджету", - сказано в сообщении компании на странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

В НАК напоминают, что привлекли еврооблигации и закупают дополнительные объемы газа, чтобы украинцы "не остались без тепла и электричества зимой, если Россия внезапно перекроет транзит", и выражают недоумение, почему нельзя было заранее сделать запасы угля для Луганской ТЭС.

"Но уголь это совсем другое дело. Его же заранее не завезешь и не складируешь. Не так ли? И кто бы мог подумать, что Россия так коварно поступит с жителями Луганской области, которым только что обещала свои паспорта. Правда?", - отметили в "Нафтогазе".

Ранее в этот день Кабинет министров с целью предотвращения чрезвычайной ситуации на Луганской ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго"), находящейся в "обособленном" острове, обязал НАК "Нафтогаз Украины" поставлять газ для станции по цене ниже рыночной. Соответствующий документ был принят на заседании правительства в среду.

Представитель президента в правительстве Андрей Герус на своей странице в соцсети Facebook уточнил, что правительство обязало "Нафтогаз" продавать газ для нужд Луганской ТЭС по цене в 2,895 тыс. грн (здесь и далее – без учета НДС, тарифа на транспортировку и распределения) за 1 тыс. куб м.

Как сообщалось, по данным Министерства экономического развития и торговли, средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4,812 тыс. грн./тыс. куб м. На Украинской энергетической бирже в июле (с поставкой в августе) газ продавался по цене 4,654 тыс. грн/тыс. куб. м. В свою очередь "Нафтогаз" в июле предлагал на август на условиях предоплаты газ для промышленности по цене 4,640 грн/тыс. куб. м.

Ранее сообщалось, что Луганская ТЭС 29 июля 2019 года из-за дефицита угля вновь перешла на сжигание природного газа (что экономически крайне невыгодно).

Поставки угля на ТЭС с апреля 2017 года осуществляются с актива "ДТЭК" в РФ – шахтоуправление "Обуховская" (Ростовская обл.), так как станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет.

Данилишин: России придется поставлять привычные объемы газа через Украину

В октябре 2018 года возникла ситуация, при которой Российская желдорога перестала подтверждать отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки. Станция вынуждена была перейти на сжигание газа. Данная ситуация разрешилась к середине ноября 2018 года после возобновления поставок антрацита с ШУ "Обуховская".

В настоящее время из объединенной энергосистемы Украины по цепочке воздушных линий 110 кВ можно обеспечить для области только 60 МВт. В случае остановки Луганской ТЭС на контролируемой территории Луганской области возникнет дефицит мощности в 180-220 МВт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, Нафтогаз, Луганская область, Луганская ТЭС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В правительстве Гройсмана прокомментировали увольнение Кличко
02 Медовый спас 2019: красивые СМС поздравления и открытки
03 Приметы и обряды на 14 августа - Мокрый Маккавей
04 Гороскоп на завтра, 14 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Ливни и грозы: синоптики обещают украинцам "сезон дождей"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зайцевой и Дронову оставили максимальный срок наказания
Зайцевой и Дронову оставили максимальный срок наказания
У Зеленского подтвердили визит Нетаньяху в Киев
Премьер Израиля Нетаньяху впервые за 20 лет посетит Украину
Экономика Украины продемонстрировала рост до 4,6%
Экономика Украины продемонстрировала рост до 4,6%
Автор шутера Metro: Exodus анонсировал продолжение игры
Автор шутера Metro: Exodus анонсировал продолжение игры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь