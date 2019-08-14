Нафтогаз: поставки газа на Луганскую ТЭС обойдутся бюджету в 100 - 300 млн ежемесячно

Новости Бизнеса:Решение Кабмина о поставках газа для Луганской ТЭС по сниженной цене будет стоить "Нафтогазу" и госбюджету 100-300 млн грн ежемесячно, заявляют в НАК.

Решение Кабинета министров Украины о поставках газа для Луганской ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") по цене ниже рыночной будет стоить НАК "Нафтогаз Украины" и государственному бюджету от 100 до 300 млн грн ежемесячно, заявляют в НАК.

"От 100 до 300 млн грн ежемесячно будет стоить сегодняшнее решение КМУ Нафтогазу и государственному бюджету", - сказано в сообщении компании на странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

В НАК напоминают, что привлекли еврооблигации и закупают дополнительные объемы газа, чтобы украинцы "не остались без тепла и электричества зимой, если Россия внезапно перекроет транзит", и выражают недоумение, почему нельзя было заранее сделать запасы угля для Луганской ТЭС.

"Но уголь это совсем другое дело. Его же заранее не завезешь и не складируешь. Не так ли? И кто бы мог подумать, что Россия так коварно поступит с жителями Луганской области, которым только что обещала свои паспорта. Правда?", - отметили в "Нафтогазе".

Ранее в этот день Кабинет министров с целью предотвращения чрезвычайной ситуации на Луганской ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго"), находящейся в "обособленном" острове, обязал НАК "Нафтогаз Украины" поставлять газ для станции по цене ниже рыночной. Соответствующий документ был принят на заседании правительства в среду.

Представитель президента в правительстве Андрей Герус на своей странице в соцсети Facebook уточнил, что правительство обязало "Нафтогаз" продавать газ для нужд Луганской ТЭС по цене в 2,895 тыс. грн (здесь и далее – без учета НДС, тарифа на транспортировку и распределения) за 1 тыс. куб м.

Как сообщалось, по данным Министерства экономического развития и торговли, средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4,812 тыс. грн./тыс. куб м. На Украинской энергетической бирже в июле (с поставкой в августе) газ продавался по цене 4,654 тыс. грн/тыс. куб. м. В свою очередь "Нафтогаз" в июле предлагал на август на условиях предоплаты газ для промышленности по цене 4,640 грн/тыс. куб. м.

Ранее сообщалось, что Луганская ТЭС 29 июля 2019 года из-за дефицита угля вновь перешла на сжигание природного газа (что экономически крайне невыгодно).

Поставки угля на ТЭС с апреля 2017 года осуществляются с актива "ДТЭК" в РФ – шахтоуправление "Обуховская" (Ростовская обл.), так как станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет.

В октябре 2018 года возникла ситуация, при которой Российская желдорога перестала подтверждать отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки. Станция вынуждена была перейти на сжигание газа. Данная ситуация разрешилась к середине ноября 2018 года после возобновления поставок антрацита с ШУ "Обуховская".

В настоящее время из объединенной энергосистемы Украины по цепочке воздушных линий 110 кВ можно обеспечить для области только 60 МВт. В случае остановки Луганской ТЭС на контролируемой территории Луганской области возникнет дефицит мощности в 180-220 МВт.