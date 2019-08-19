Скачать
Понедельник, 19.08.2019
Зеленский и Нетаньяху договорились о расширении зоны свободной торговли
Зеленский и Нетаньяху договорились о расширении зоны свободной торговли
Гройсман - о необходимости проведения образовательной реформы
Гройсман - о проведении образовательной реформы
Появились уникальные кадры подготовки Усика к дебюту в хэвивейте
Появились уникальные кадры подготовки Усика к дебюту в хэвивейте
Джордж Мартин рассказал о том, как повлиял на него финал "Игры престолов"
Джордж Мартин рассказал о том, как повлиял на него финал "Игры престолов"

Атака на месторождение в Саудовской Аравии: цены на нефть пошли вверх

Атака на месторождение в Саудовской Аравии: цены на нефть пошли вверх
14:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Нефть дорожает после атаки на месторождение в Саудовской Аравии.

Цены на нефть вернулись к росту на новостях о том, что одно из крупнейших месторождений Саудовской Аравии было атаковано дронами из Йемена.

Фьючерсы на сорт Brent к 12.00 подорожали на 0,63% - до $59 за баррель, а ранее в ходе сессии на бирже ICE в Лондоне поднимались до отметки 59,63 - максимальной за четыре торговых дня.

Контракты на WTI стали дороже на 0,7% и торговались по $52,21.

Как сообщила государственная нефтяная компания Saudi Aramco, в субботу нефтегазовое месторождение Шайба в пустыне Руб-Эль-Хали подверглось атаке дронов, запущенных йеменскими повстанцами хуситами.

Несмотря на возникший пожар, добыча на месторождении мощностью 1 млн баррелей в сутки, не приостанавливалась.

"Саудовская Аравия осуждает это трусливое нападение, ставшее продолжением серии грубых атак, целью которых является глобальная цепочка поставок нефти и которые помимо трубопроводов затронули танкеры в Персидском заливе", - передает Bloomberg слова министр энергетики королевства Халед аль-Фалих, недвусмысленно намекая на причастность Ирана, поддерживающего хуситов оружием и финансированием.

Украина сократила транзит нефтепродуктов почти на треть

Лидер йеменский повстанцев Абдул Малик аль-Хуси признал ответственность за инцидент, назвав его "важным сигналом" для Эр-Рияда и стран коалиции, проводящих в Йемене военную операции после захвата хуситами столицы Саны в 2015 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нефть, WTI, Саудовская Аравия, Йемен, Brent, Saudi Aramco, Хуситы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Яблочный спас 2019: что запрещено делать в праздник
03 Яблочный Спас 2019: оригинальные поздравления и стихи в честь праздника
04 Гороскоп на завтра, 19 августа 2019: все знаки Зодиака
05 По карману: Nissan и Dongfeng представили бюджетный Nissan Kicks на электротяге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский выразил благодарность Израилю за позицию по Донбассу и Крыму
Зеленский выразил благодарность Израилю
Путин летит к Макрону: что будут обсуждать
Путин летит к Макрону: что будут обсуждать
ВСУ уничтожили несколько позиций боевиков
ВСУ уничтожили несколько позиций боевиков
Яблочный Спас 2019: популярные и необычные гадания для девушек
Яблочный Спас 2019: популярные и необычные гадания для девушек
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь