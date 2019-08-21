Коболев заинтриговал новым решением, которое поможет зимой снизить платежки за газ

Новости Бизнеса:Андрей Коболев анонсировал новое решение, которое, как он утверждает, поможет экономить.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев анонсировал новое решение, которое, по его словам, поможет украинцам "не платить больше" за газ.

"Зимой потребность в газе стремительно растет, и он обычно дорожает. Летом потребность падает и он дешевеет. Это правда. Начиная с мая этого года бытовые потребители Украины видят в собственных платежках преимущества рыночных цен на газ. Благодаря тому, что цена определяется рынком, голубое топливо для украинцев подешевело уже на 25% от зимнего уровня. А сейчас цены ниже, чем были год назад. А тут еще и американский LNG усилил свои конкурентные преимущества на европейском рынке - что кардинально противоречит российским тезисам о его якобы "высокой цене", - написал Коболев в Facebook.

В августе 2019 года в зависимости от поставщика услуг и расстояния его до газохранилища (в тариф входит стоимость за транспортировку) стоимость газа для населения составляет от 6167 грн до 6789 грн.



"Что будет дальше? Биржевые прогнозы указывают на то, что в холодные месяцы цена газа будет увеличиваться. От рыночных цен по закону зависит и наша отпускная цена. Что же делать, чтобы не платить больше? Есть ли выход? Выход есть. Мы пробили бюрократические стены толщиной с Великую Китайскую и готовы уже завтра предложить вам новое решение. Следите за новостями из внутреннего газового фронта", - заинтриговал Коболев.