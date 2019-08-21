Бизнес увидел меньше коррупции на таможнях

Новости Бизнеса:Европейская Бизнес Ассоциация(ЕБА) в результате опроса отметила меньшее проявление коррупции на украинских таможнях.

Бизнес-сообщество улучшило оценку работы таможен, о чем свидетельствуют результаты составленного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) Таможенного индекса, который в январе-июне 2019 года вырос до 3,24 балла с 2,92 балла в предыдущем периоде из 5 возможных, переместившись в нейтральную плоскость.

Об этом сообщили в пресс-службе ЕБА со ссылкой на результаты исследования, сформированного на основе опроса 58 таможенных экспертов из компаний-членов ассоциации. Согласно сообщению, 36% опрошенных отмечают уменьшение проявления коррупции в таможенных органах, хотя 53% считают, что ситуация осталась без изменений. При этом значительно уменьшилось количество экспертов, недовольных качеством таможенных услуг, - до 28%, тогда как в предыдущем периоде таких было почти 40%. В то же время 47% респондентов ответили, что скорее довольны качеством услуг и профессионализмом должностных лиц на таможне.

Также сообщается, что с февраля 2018 года применение системы «Единого окна» стало обязательным при импорте товаров. Опрос показал, что 52% экспертов скорее или полностью удовлетворены работой «Единого окна», однако остается почти 23% недовольных работой системы, поэтому ЕБА подчеркивает важность устранения недостатков, учитывая комментарии от бизнеса. Больше всего трудностей у компаний при прохождении таможенного контроля в первой половине 2019 года вызвали несовершенная система ветеринарного, фитосанитарного контроля, а также обременительный контроль товаров в деревянной таре. Также бизнес жаловался на задержку процесса таможенного оформления с целью запроса на предоставление документов в бумажном виде в дополнение к электронным. «Впервые с 2017 года показатель индекса покинул отрицательную плоскость - что, безусловно, сигнализирует об определенных изменениях. Выросла оценка всех составляющих индекса по сравнению с прошлым периодом - компании отмечают улучшение качества услуг и сдерживания уровня коррупции на таможне. Однако беспокоит тот факт, что бизнес сообщает об одних и тех же проблемах, которые не решаются из года в год. Особенно предприниматели жалуются на обременительный ветеринарный и фитосанитарный контроль и необоснованную бумажную волокиту», - цитирует пресс-служба координатора налогового и таможенного комитетов Европейской Бизнес Ассоциации Наталью Артемчук.

Также в сообщении со ссылкой на Артемчук отмечается, что у бизнеса существует запрос на диджитализацию работы таможни - компании предлагают перевести большую часть коммуникации и работы с документацией в электронный вид, чтобы сэкономить время и ресурсы бизнеса. При этом отмечается, что бизнес не заметил эффекта от проводимой Государственной фискальной службой в этом году спецоперации «Бастион», направленной на борьбу с контрабандой.

Результаты составленного Европейской Бизнес Ассоциацией Таможенного индекса, который в августе-декабре 2018 года остался на уровне предыдущего периода и составил 2,92 балла из 5 возможных, свидетельствовали о том, что бизнес-сообщество не чувствовало положительных изменений в работе таможен.

Таможенный индекс рассчитывается дважды в год экспертами Европейской Бизнес Ассоциации с 2010 года. Европейская Бизнес Ассоциация - некоммерческая организация международного бизнеса в Украине, основанная в 1999 году. Объединяет более 900 европейских, украинских и международных компаний.