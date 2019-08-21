Скачать
Среда, 21.08.2019
Гройсман прогнозирует среднюю зарплату в 540$ в 2020 году
Гройсман прогнозирует среднюю зарплату в 540$ в 2020 году
Макрон рассказал, от чего зависит возвращение РФ в G8
Макрон рассказал, от чего зависит возвращение РФ в G8
Самый медленный пенальти в истории (Видео)
Самый медленный пенальти в истории (Видео)
Астрономы обнаружили аналог Земли без атмосферы
Астрономы обнаружили аналог Земли без атмосферы

Электроэнергия для промышленности подешевеет

Электроэнергия для промышленности подешевеет
14:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Как отметил представитель президента в правительстве Андрей Герус, принятие постановления Кабмина позволит снизить цены на электроэнергию на 21 копейку за кВт-ч.

Кабинет внес очередное изменение в постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, которое позволит снизить стоимость электроэнергии для промышленных потребителей.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

Как отметил представитель президента в правительстве Андрей Герус, принятие данного постановления позволит снизить цены на электроэнергию на 21 копейку за кВт-ч.

"Укрэнерго" вынудили снизить тарифы по передаче электроэнергии

«У нас была очень конструктивная работа с министром энергетики, мы согласовали основные позиции», - отметил Герус.

По его словам, теперь «Укргидроэнерго» обязано продавать по специальным обязательствам до 35% своей электроэнергии, тогда как ранее это обязательство составляло 20%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Электроэнергия, Укргидроэнерго, Андрей Герус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парубий отправится в Литву: подробности
02 Гороскоп на завтра, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Главные события 20 августа: Гройсман и Нетаньяху, указ Зеленского, кандидаты на пост спикера Верховной Рады
05 Кличко будет претендовать на кресло мэра Киева
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент Молдовы созывает совбез
Президент Молдовы созывает совбез
Прогноз погоды на 21-22 августа: теплая погода не покидает Украину
Прогноз погоды на 21-22 августа
Террористы обстреляли Новомихайловку и Водяное
Террористы обстреляли Новомихайловку и Водяное
Горькая утрата: ушла из жизни звезда сериала &quot;Моя прекрасная няня&quot;
Горькая утрата: ушла из жизни звезда сериала "Моя прекрасная няня"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь