Электроэнергия для промышленности подешевеет

Новости Бизнеса:Как отметил представитель президента в правительстве Андрей Герус, принятие постановления Кабмина позволит снизить цены на электроэнергию на 21 копейку за кВт-ч.

Кабинет внес очередное изменение в постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, которое позволит снизить стоимость электроэнергии для промышленных потребителей.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

Как отметил представитель президента в правительстве Андрей Герус, принятие данного постановления позволит снизить цены на электроэнергию на 21 копейку за кВт-ч.

«У нас была очень конструктивная работа с министром энергетики, мы согласовали основные позиции», - отметил Герус.

По его словам, теперь «Укргидроэнерго» обязано продавать по специальным обязательствам до 35% своей электроэнергии, тогда как ранее это обязательство составляло 20%.