Электроэнергия для промышленности подешевеет

Кабинет внес очередное изменение в постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, которое позволит снизить стоимость электроэнергии для промышленных потребителей.
Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.
Как отметил представитель президента в правительстве Андрей Герус, принятие данного постановления позволит снизить цены на электроэнергию на 21 копейку за кВт-ч.
«У нас была очень конструктивная работа с министром энергетики, мы согласовали основные позиции», - отметил Герус.
По его словам, теперь «Укргидроэнерго» обязано продавать по специальным обязательствам до 35% своей электроэнергии, тогда как ранее это обязательство составляло 20%.