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Индекс потребительских настроений в Украине достиг значения августа 2013-го

Индекс потребительских настроений в Украине достиг значения августа 2013-го
06:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Потребнастроения украинцев улучшились до уровня лета 2013 года.

Индекс потребительских настроений (ИПН) в Украине в июле 2019 года по сравнению с июнем вырос на 5,5 пункта – до 88 по 200-балльной шкале, что является наивысшим показателем с августа 2013 года, свидетельствует исследование Info Sapiens, обнародованное на сайте компании.

"ИПН достиг нового пика. Самый высокий прирост в июле по сравнению с июнем показали индексы текущего личного дохода, а также ожидания роста экономики в ближайший год и следующие 5 лет… Доверие к новой власти способствует росту положительных ожиданий относительно развития экономики в целом", - отметили аналитики Info Sapiens.

По их мнению, улучшение оценки собственных доходов связано с ускорением роста реальной заработной платы в июне 2019 по сравнению с маем на фоне стабильного курса и цен.

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Индекс текущего положения (ИТП) вырос на 5,8 пунктов – до 76,9, в том числе индекс текущего личного материального положения – на 8,1 пункта, до 70,5.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в июле прибавил 5,4 пункта и составил 95,4, в том числе индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года вырос на 8,3 пункта – до 99,6, а в течение ближайших 5 лет – на 7,7 пунктов, до 99,6.

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Июльский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 114,4 пунктов, что выше показателя прошлого месяца на 5,0 пунктов. В то же время индекс инфляционных ожиданий несколько уменьшился – на 0,7 пунктов, до 177,1. Немного улучшился и индекс девальвационных ожиданий в ближайшие три месяца – он снизился на 1,1 пункта, до 129,5.

С июня 2000 года GfK Ukraine проводила исследование домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине, с 2019 года его проводит Info Sapiens при содействии Dragon Capital. Опрашивается 1 тыс. респондентов.

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Украина, Индекс потребительских настроений, ИПН, Индекс текущего положения, Индекс экономических ожиданий.
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