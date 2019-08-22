Новости Бизнеса:На данный момент в стране есть дефицит угля, а значит необходимо наращивать его импорт.

Новому правительству придется вернуться к формуле "Роттердам+", поскольку закупать по ней уголь дешевле.

Об этом сообщил эксперт Кирилл Сазонов, пишут "Украинские новости".

"Иногда складывается впечатление, что мы живем в сюжете анекдота. Серьезно. НАБУ героически третий год борется с формулой АPI2 (которую кто-то обозвал Роттердам+, вызвав массу глупых споров), а тут выясняется, что это самый дешевый вариант. И новому Кабмину придется выбрать его ради экономии. НАБУ расследует "преступную формулу", а Кабмин ее снова вводит. И все эти действия президенту представляют, как правильные", - написал Сазонов.

Эксперт сообщил, что во время совещания по вопросам энергетики у президента выяснилось, что на данный момент в стране есть дефицит угля, а значит необходимо наращивать его импорт. В то же время наиболее дешевым и выгодным вариантом сейчас является закупка угля по формуле "Роттердам+".

"У нас, как выяснилось, есть некоторый дефицит угля. На склады в сутки загружаем 49 тыс. тонн, а фактический расход - 73. Значит, нужно увеличивать импорт. Самый дешевый вариант прямого импорта - Колумбия. 1900 грн за тонну. Или API2 (тот самый Роттердам+) по бирже средняя за 12 месяцев цена - 1700 гривен за тонну. Простите, но по API2 выгоднее. Да, это тот самый Роттердам+, по нему выгоднее всего", - подчеркнул Сазонов.

Напомним, методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам+") была утверждена НКРЭКУ 3 марта 2016. Согласно ей, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам +" прекратилась.

24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу "Роттердам+". 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+", среди которых экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.