Украинцы смогут закупить недорогой газ накануне отопительного сезона

Новости Бизнеса:Совершить покупку можно в сети газосбытов до 25 сентября.

Украинцам предложили запастись недорогим газом накануне отопительного сезона. Раньше это позволялось промышленникам, а теперь и бытовым потребителям разрешили наперед запастись топливом по летней цене. Это 4 874,42 грн за тис. куб. м без НДС либо 5 849,30 с НДС. Можно приобрести не более 25 тыс. кубометров газа на одну семью.

Об этом сообщается на сайте НАК "Нафтогаз".

В компании уверяют, что этого объема достаточно для обеспечения потребностей домохозяйства на протяжении всей зимы. И там открыто говорят о будущем подорожании газа.

Предложением можно воспользоваться до 25 сентября 2019 года.

Газ людям будут отпускать через сеть газосбытов. Для получения топлива достаточно обратиться в любую из точек, подписать типовой договор и внести предоплату. После чего можно будет пользоваться более дешевым газом.

"Новый продукт предоставляет населению возможность воспользоваться преимуществами рынка природного газа, которые до сих пор были доступны только коммерческим потребителям. Он позволит людям получить топливо по фиксированной цене, независимо от ситуации на рынке", — заверил директор дивизиона Интегрированный газ Нафтогаза Андрей Фаворов.