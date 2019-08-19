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Офис президента собирает совещание о повышении тарифов на электроэнергию

Офис президента собирает совещание о повышении тарифов на электроэнергию
12:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Сегодня состоится совещание президента Владимира Зеленского о повышении тарифов на электроэнергию и подготовку к отопительному сезону.

Совещание по функционированию новой модели рынка электроэнергии и подготовке к осенне-зимнему периоду состоится при участии Президента Украины Владимира Зеленского в понедельник, 19 августа. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.

"В понедельник, 19 августа, в 17:00 состоится совещание с участием Президента Украины Владимира Зеленского относительно функционирования новой модели рынка электроэнергии и подготовки к осенне-зимнему периоду", - указали в ОПУ.

У Президента заявили, что повышение тарифов на электричество требует вмешательства правоохранителей.

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Электроэнергия, Тарифы, Отопительный сезон, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман, НКРЭКУ.
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