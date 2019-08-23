Украинский бюджет недосчитался больше 5 млрд грн: названы причины

Новости Бизнеса:Госбюджет 2019 года недополучит 5,1 млрд грн налогов из-за нелегальной продажи сигарет.

Государственный бюджет Украины в 2019 году недополучит 5,1 млрд грн налогов из-за нелегальной продажи сигарет, объем которой оценивается в 3,9 млрд штук.

Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Kantar Украина “Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине”.

“Уровень торговли контрабандой и поддельной продукцией продолжает стремительно расти, что обходится бюджету Украины уже в более 5,1 млрд грн недополученных налогов”, – сказано в отчете.

Отмечается, что уровень нелегальной торговли табачными изделиями начал устойчиво расти с 2017 года, а в 2019 году он достиг отметки 7,2%.

Согласно исследованию, наиболее распространенными нелегальными марками на рынке Украины являются Compliment и Marvel с маркировкой Duty Free – их доля составляет 73% от общего объема нелегальных сигарет.

Согласно исследованию, в 2019 году выросла доля Украины в производстве нелегальных табачных изделий – до 38%, хотя в прошлом году она была равна только 10%. Из Беларуси сейчас поступает 5% нелегальной продукции, из Молдовы – 4%.

70% всей нелегальной продукции распространяется в пяти областях Украины: Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Хмельницкой и Одесской. При этом больше всего нелегальной продукции продается в Днепропетровской области (19%).

Больше половины контрабанды и подделки распространяется через уличных торговцев и открытые рынки, а четверть всех нелегальных сигарет продается в магазинах.

Украина превратилась в «мировой хаб» по контрабанде сигарет в Европу, согласно заявлению заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука. Он отметил, что из-за недостаточных усилий таможенников по борьбе с контрабандой, Украина имеет негативный имидж в ЕС.

Kantar Украина является представителем исследовательской компании Kantar, которая занимается управлением инвестиционными данным, созданием инсайтов, обеспечением информацией и консалтинговыми услугами.