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Группа предприятий "Нафтогаза" уплатила налоги в госбюджет за 7 мес

Группа предприятий "Нафтогаза" уплатила налоги в госбюджет за 7 мес
16:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Предприятия "Нафтогаза" за 7 мес. перечислили в госбюджет 70,6 млрд грн.

НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в январе-июле 2019 года уплатили в государственный бюджет 70,6 млрд грн налогов и дивидендов, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, поступления от группы составили свыше 16,3% общих доходов госбюджета за семь месяцев 2019 года.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2018 году, по оперативным данным, уплатили в государственный бюджет 137,8 млрд грн налогов и дивидендов, что на 27,2% больше, чем в 2017 году. В частности, дивиденды были выплачены на сумму 29,5 млрд грн, рентные платежи – 28,5 млрд грн, НДС – 37,4 млрд грн, налог на прибыль – 23,9 млрд грн.

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"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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Госбюджет, Нафтогаз, Налоги, Нафтогаз Украины, Дивиденды, Бюджет Укрианы.
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