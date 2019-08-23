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Газ по летней цене: кто не сможет его купить

Газ по летней цене: кто не сможет его купить
15:58 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Приобрести газ не смогут люди, которые имеют субсидии.

Закупить газ по летней цене на зиму не смогут те, кто получают субсидии.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Кто получает субсидии, и дальше будут получать субсидии. И этот "газовый запас" рассчитан, очевидно, не на них", - отметил Витренко.

И добавил, что есть люди, которые могут заплатить за газ без субсидии.

"Для таких потребителей был предложен такой продукт, когда они платят по текущей цене. Таким образом зимой у них будет газ, который они купили по летней, более низкой цене", - пояснил исполнительный директор НАК.

Украинцы смогут закупить недорогой газ накануне отопительного сезона

Он также добавил, что "Нафтогаз" не ожидает значительную сумму.

"Мы не ожидаем какую-то значительную сумму, особенно потому что эти деньги идут не напрямую, а через облгазсбыты. И еще вопрос, насколько эти облгазсбыты оплатят эти деньги "Нафтогазу"? Просто интересы потребителей важны сами по себе", - резюмировал Витренко.

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Газ, Нафтогаз, НАК, Субсидии.
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