В Госстате посчитали объем промпроизводства в июле 2019 года

Новости Бизнеса:Промпроизводство в Украине в июле-2019 сократилось на 0,2%.

Промышленное производство в Украине в июле 2019 года сократилось на 0,2% по сравнению с июлем 2018 года после падения на 2,3% в июне и роста в мае на 1,6%, апреле - на 5,2%, марте - на 2,1%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июле-2019 к июлю-2018 также снизилось на 1,1%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в июле возросло на 3,6%, с учетом сезонного фактора – сократилось на 0,6%.

В целом по итогам семи месяцев 2019 года рост промпроизводства составил 0,4% к аналогичному периоду 2018 года.

Согласно данным статведомства, в перерабатывающей промышленности в июле-2019 к июлю-2018 рост производства составил 0,3%, в добывающей промышленности и разработке карьеров –0,1%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксировано падение на 3,6%.