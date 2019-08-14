Скачать
Среда, 14.08.2019
Экономика Украины продемонстрировала рост до 4,6%
Экономика Украины продемонстрировала рост до 4,6%
Зайцевой и Дронову оставили максимальный срок наказания
Зайцевой и Дронову оставили максимальный срок наказания
Михайличенко может временно возглавить Динамо
Михайличенко может временно возглавить Динамо
Детское Евровидение-2019: известны финалисты нацотбора
Детское Евровидение-2019: известны финалисты нацотбора

Экономика Украины продемонстрировала рост до 4,6%

Экономика Украины продемонстрировала рост до 4,6%
18:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Рост экономики Украины во втором квартале ускорился до 4,6% в годовом выражении.

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины апреле-июне 2019 года составил 4,6% к аналогичному периоду 2018 года, тогда как в первом квартале темп роста был ниже – 2,5%.

Такую оперативную оценку обнародовала Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Ведомство уточняет, что по отношению к предыдущему кварталу реальный ВВП страны во втором квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) вырос на 1,6%.

Как сообщалось, согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), рост ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,7% с 3,3% в минувшем году при снижении инфляции (декабрь к декабрю) до 7,6% с 9,8%.

Соответствующий прогноз был подготовлен на основании обновленных оценок экспертов Минэкономразвития, Минфина, Национального банка Украины (НБУ), а также 13-ти государственных и неправительственных организаций.

Стефанчук назвал "вопрос номер один" для новой Рады

В то же время, в своем в "Инфляционном отчете" (июль-2019) НБУ прогнозировал снижение потребительской инфляции до 6,3% к концу 2019 года, в начале 2020-го - до 5% с отклонением в 1 п. п., к концу 2020-го - 5%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Экономика, Рост экономики, ВВП, Госстат, МЭРТ, Рост ВВП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В правительстве Гройсмана прокомментировали увольнение Кличко
02 Медовый спас 2019: красивые СМС поздравления и открытки
03 Гороскоп на завтра, 14 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 14 августа - Мокрый Маккавей
05 Ливни и грозы: синоптики обещают украинцам "сезон дождей"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд разрешил экс-депутату Крючкову снять браслет
Суд разрешил экс-депутату Крючкову снять браслет
У Зеленского подтвердили визит Нетаньяху в Киев
Премьер Израиля Нетаньяху впервые за 20 лет посетит Украину
С &quot;Газпрома&quot; взыщут 2,6 млрд долларов
С "Газпрома" взыщут 2,6 млрд долларов
Маковея 2019: самые лучшие поздравления в прозе
Маковея 2019: самые лучшие поздравления в прозе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь