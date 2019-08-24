В 2019-2020гг ожидается рост ВВП Украины на 3%

Новости Бизнеса:Oxford Ecоnomics предсказывают рост ВВП Украины не более чем на 3%.

Аналитики Oxford Ecоnomics прогнозируют рост ВВП Украины в 2019-2022 гг. на уровне около 3% несмотря на политику бюджетной экспансии, которую позволяет проводить снижение учетной ставки и новая программа Международного валютного фонда (МВФ).

"Рост ВВП в 2019 году ожидается на уровне 2,7%, в 2020 – 2,9%, в 2021 – 3,1% и 2,8% в 2022 году", – говорится в отчете Oxford Economics, обнародованном на этой неделе.

По мнению экспертов, скачок до 4,6% во втором квартале этого года частично отразил оживление инвестиций, так как масштабы реформаторского устремлений президента Владимира Зеленского стали более ясными в преддверии победы его партии на июльских выборах. Однако основной причиной ускорения стал более сильный рост потребления после снижения процентных ставок, в то время как объем промышленного производства во втором квартале вырос всего на 1,6% год к году.

В Oxford Economics аргументируют свою позицию о росте ВВП в 2019-2020 годах на уровне до 3% тем, что новому правительству необходимо время для начала реформ для снижения уровня коррупции, улучшения бизнес-среды, а также разрешения конфликта на Востоке, где сосредоточена основная доля промышленности.

Эксперты допускают вероятность более быстрого роста с 2020 года, если успехи в области реформ будут быстро продемонстрированы, а низкие глобальные процентные ставки будут способствовать оживлению инвестиций в частный сектор. Поддержка МВФ повысит шансы правительства на проведение реформ, в частности, таких как приватизация главных государственных банков и других предприятий, проведение земельной реформы, отмечается в обзоре.

В то же время в нем указывается на риски – неопытность нового президента и коалиции, возможные трения с МВФ, чья поддержка необходима для обслуживания внешнего долга, и трудности в урегулировании восточного конфликта без непопулярных уступок России. По мнению Oxford Ecоnomics, при продолжении реформ рост ВВП может превысить 3% в 2021 году, но в 2022 году его может затормозить следующее циклическое замедление.

Эксперты прогнозируют сокращение дефицита текущего счета с 3,7% ВВП в прошлом году с 3,7% до 3,3% в этом, 3% – в следующем и 2,4% и 2% – в 2021-2022 годах благодаря достаточной устойчивому экспорту. По их мнению, это обуславливает возможность постепенного замедления девальвации гривни – до 28,5 грн/$1 в среднем за текущий год, 29,2 грн/$1 – за 2020, 29,9 грн/$1 – за 2021 и 30,3 грн/$1 – за 2022 год. В свою очередь это позволит продолжить снижение инфляции: со среднегодового уровня 11% в прошлом году до 8,1% в этом, 7,3% – в следующем и 6,9% – в 2021 году.

В своем отчете аналитики Oxford Economics приводят оценку экономического риска для Украины по ряду критериев (наихудшая оценка – 10 баллов). В частности, из-за макроэкономических дисбалансов, высокого внутреннего и внешнего политических рисков и дефолта по суверенному долгу, по совокупному критерию общего экономического риска Украине присвоено 7 баллов – 139 место из 164 стран по сравнению с 7,1% полугодом ранее.