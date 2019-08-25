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Украина впервые за годы независимости провела успешные испытания космической ракеты

Украина впервые за годы независимости провела успешные испытания космической ракеты
08:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: hydromax.com.ua

Новости Бизнеса:В Украине впервые за годы независимости провели успешные испытания ступени космической ракеты-носителя класса "Циклон-4".

Впервые в новейшей истории накануне дня Независимости в Украине проведены огневые испытания космической ракеты-носителя класса "Циклон-4", сообщила пресс-служба "конструкторского бюро Южное".

"23 августа, накануне 28-й годовщины Независимости нашей страны, впервые за время ее новейшей истории, были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4" спроектированный КБ "Южное", изготовленной на Южмаше", говорится в сообщении, на официальной странице Южмаша в соцсети Фейсбук в субботу.

Ракета предназначена для работы непосредственно в космосе и для выведения на орбиту спутников.

"Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами КБ Южное. Испытания признаны успешными!" – отметили в КБ "Южное".

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Напомним, 24 августа украинцы отмечали 28-й День Независимости.

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Ракета, Южмаш, Южное, Циклон-4, Ракетоноситель, Косомос.
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