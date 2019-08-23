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Ракета-носитель Delta IV успешно вывела на орбиту второй спутник GPS III для ВВС США

Ракета-носитель Delta IV успешно вывела на орбиту второй спутник GPS III для ВВС США
00:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости науки:ULA вывела на орбиту спутник GPS новейшего поколения в интересах ВВС США.

Ракета-носитель Delta IV в четверг успешно вывела на орбиту второй спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III для ВВС США, сообщила компания United Launch Alliance.

Старт ракеты-носителя Delta IV со спутником Magellan был осуществлен компанией с 37-го космического пускового комплекса авиабазы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) в 09:06 по восточному времени США (16:06 мск).

Через 1 час 55 минут после запуска спутник был выведен на эллиптическую орбиту с высотой 20 тыс. км в апогее и 1,2 тыс. км в перигее.

United Launch Alliance - совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin, которое осуществляет запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.

Аппарат GPS III весом 3,8 тонны станет очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно должны будут заменить устаревшие спутники, которые в настоящие время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем используемые в настоящее время спутники, у которых она составляет от 3 до 10 метров. Точность определения местоположения военных объектов будет еще выше.

При этом GPS III располагает значительно улучшенными возможностями по борьбе с помехами в сравнении с более ранними аппаратами. Они будут в восемь раз более защищенными от подавления противниками США.

В настоящее время услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США, пользуются более 4 млрд человек в мире.

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Созданием новых спутников занимается корпорация Lockheed Martin. Стоимость одного аппарата составляет $577 млн, срок его эксплуатации - 15 лет.

Первые 10 аппаратов GPS III в версии Space Vehicle (Block IIIA) запустят до 2023 года включительно, остальные 22 в версии Follow On (Block IIIF) начнут размещать на орбите с 2025 по 2034 годы. Обновляемая система полнофункционально заработает не ранее 2022 года в связи с задержкой в модернизации наземных систем управления спутниками.

Дата первого запуска Crew Dragon остается неизвестной

Первый спутник GPS III был выведен на орбиту 23 декабря прошлого года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая выиграла тендер на запуск пяти из первых шести аппаратов данного типа.

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GPS, Космос, Ракета, United Launch Alliance, Delta IV.
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