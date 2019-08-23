Ракета-носитель Delta IV успешно вывела на орбиту второй спутник GPS III для ВВС США

Новости науки:ULA вывела на орбиту спутник GPS новейшего поколения в интересах ВВС США.

Ракета-носитель Delta IV в четверг успешно вывела на орбиту второй спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III для ВВС США, сообщила компания United Launch Alliance.

Старт ракеты-носителя Delta IV со спутником Magellan был осуществлен компанией с 37-го космического пускового комплекса авиабазы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) в 09:06 по восточному времени США (16:06 мск).

Через 1 час 55 минут после запуска спутник был выведен на эллиптическую орбиту с высотой 20 тыс. км в апогее и 1,2 тыс. км в перигее.

VIDEO: Watch from less than 200 feet away as United Launch Alliance’s Delta IV Medium rocket launches for the final time, delivering the U.S. Air Force’s second GPS III satellite to orbit. Captured with @mevocamera pic.twitter.com/VlsyN1XWbR — John Kraus (@johnkrausphotos) August 22, 2019

United Launch Alliance - совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin, которое осуществляет запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.

Аппарат GPS III весом 3,8 тонны станет очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно должны будут заменить устаревшие спутники, которые в настоящие время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем используемые в настоящее время спутники, у которых она составляет от 3 до 10 метров. Точность определения местоположения военных объектов будет еще выше.

При этом GPS III располагает значительно улучшенными возможностями по борьбе с помехами в сравнении с более ранними аппаратами. Они будут в восемь раз более защищенными от подавления противниками США.

В настоящее время услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США, пользуются более 4 млрд человек в мире.

Созданием новых спутников занимается корпорация Lockheed Martin. Стоимость одного аппарата составляет $577 млн, срок его эксплуатации - 15 лет.

Первые 10 аппаратов GPS III в версии Space Vehicle (Block IIIA) запустят до 2023 года включительно, остальные 22 в версии Follow On (Block IIIF) начнут размещать на орбите с 2025 по 2034 годы. Обновляемая система полнофункционально заработает не ранее 2022 года в связи с задержкой в модернизации наземных систем управления спутниками.

Первый спутник GPS III был выведен на орбиту 23 декабря прошлого года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая выиграла тендер на запуск пяти из первых шести аппаратов данного типа.