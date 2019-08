Ракета-носитель Delta IV успешно вывела на орбиту второй спутник GPS III для ВВС США

Ракета-носитель Delta IV в четверг успешно вывела на орбиту второй спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III для ВВС США, сообщила компания United Launch Alliance.

Старт ракеты-носителя Delta IV со спутником Magellan был осуществлен компанией с 37-го космического пускового комплекса авиабазы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) в 09:06 по восточному времени США (16:06 мск).

Через 1 час 55 минут после запуска спутник был выведен на эллиптическую орбиту с высотой 20 тыс. км в апогее и 1,2 тыс. км в перигее.

VIDEO: Watch from less than 200 feet away as United Launch Alliance’s Delta IV Medium rocket launches for the final time, delivering the U.S. Air Force’s second GPS III satellite to orbit.

Captured with @mevocamera pic.twitter.com/VlsyN1XWbR

— John Kraus (@johnkrausphotos) August 22, 2019