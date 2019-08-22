Дата первого запуска Crew Dragon остается неизвестной

Новости технологии:Первый запуск корабля Crew Dragon с экипажем вновь перенесли.

Дату запуска пилотируемого частного многоразового корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX по заказу Космического агентства США, с экипажем уже неоднократно переносили. Сначала планировалось, что первый полет состоится летом этого года, потом его перенесли на ноябрь, потом на 17 декабря.

Теперь же, как сообщил источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, запуск назначили на 30 декабря. Однако собеседник агентства сделал оговорку, что, опять же, информация предварительная и есть вероятность, что полет к МКС вновь отложат.

В марте состоялся первый успешный испытательный беспилотный полет Crew Dragon к Международной космической станции. На очереди — тестовый запуск с экипажем. Известно, что в команду миссии Demo-2 вошли астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли.

В начале августа уже прошла так называемая генеральная репетиция запуска миссии, во время которой будущие обитатели МКС протестировали новые скафандры.

Сегодня космонавтов на борт МКС доставляют исключительно российские «Союзы». Как только NASA испытает собственные корабли — и если все пройдет успешно, — выполнять полеты к станции США будут уже самостоятельно.

Наряду c компанией SpaceX частично многоразовый пилотируемый космический корабль разрабатывает Boeing. Ее Starliner уже прошел многочисленные тесты и готов к первому беспилотному полету к Международной станции, который назначен, по последним данным, на октябрь. Запуск к МКС с экипажем могут осуществить к концу 2019 года.