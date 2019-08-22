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Дата первого запуска Crew Dragon остается неизвестной

Дата первого запуска Crew Dragon остается неизвестной
18:31 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии:Первый запуск корабля Crew Dragon с экипажем вновь перенесли.

Дату запуска пилотируемого частного многоразового корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX по заказу Космического агентства США, с экипажем уже неоднократно переносили. Сначала планировалось, что первый полет состоится летом этого года, потом его перенесли на ноябрь, потом на 17 декабря.

Теперь же, как сообщил источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, запуск назначили на 30 декабря. Однако собеседник агентства сделал оговорку, что, опять же, информация предварительная и есть вероятность, что полет к МКС вновь отложат.

В марте состоялся первый успешный испытательный беспилотный полет Crew Dragon к Международной космической станции. На очереди — тестовый запуск с экипажем. Известно, что в команду миссии Demo-2 вошли астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли.

В начале августа уже прошла так называемая генеральная репетиция запуска миссии, во время которой будущие обитатели МКС протестировали новые скафандры.

NASA и SpaceX продолжают совместную подготовку к предстоящим полетам

Сегодня космонавтов на борт МКС доставляют исключительно российские «Союзы». Как только NASA испытает собственные корабли — и если все пройдет успешно, — выполнять полеты к станции США будут уже самостоятельно.

Наряду c компанией SpaceX частично многоразовый пилотируемый космический корабль разрабатывает Boeing. Ее Starliner уже прошел многочисленные тесты и готов к первому беспилотному полету к Международной станции, который назначен, по последним данным, на октябрь. Запуск к МКС с экипажем могут осуществить к концу 2019 года.

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Ракета, Запуск ракеты, SpaceX, Crew Dragon.
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