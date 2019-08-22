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Китайских навигационных спутников стало больше, чем американских

Китайских навигационных спутников стало больше, чем американских
01:35 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Твиттер

Новости технологии:Китайская навигационная система BeiDou стала популярнее американской GPS.

Наверное, вы уже прекрасно знаете, что карты в смартфонах и автомобильных навигаторах распознают ваше местоположение благодаря летающим вокруг Земли спутникам GPS. Эта технология полностью принадлежит США, но помимо ее спутников на орбите нашей планеты есть российские и европейские устройства и десятки китайских спутников BeiDou. Раньше, пользуясь мобильными картами, мы подключались к американским спутникам, но теперь мы, сами того не подозревая, можем пользоваться китайскими аналогами. Дело в том, что их стало чуть больше, чем остальных.

Об этом стало известно благодаря исследованию, проведенному японской корпорацией Nikkei. По ее расчетам, на данный момент вокруг нашей планеты крутится целых 35 китайских спутников BeiDou, тогда как GPS работает только при помощи 31 аппарата. Это впечатляет, потому что первый аппарат для работы американской системы навигации был выведен на орбиту в далеком 1978 году, тогда как система BeiDou начала работать в 2000 году, причем только в тестовом режиме. Однако Китай выводил свои устройства на орбиту гораздо активнее — только в 2018 году их было запущено 18 штук.

Известно, что китайские спутники BeiDou покрывают территорию 100 из 137 стран. При этом ее используют более 30 стран, большинство из которых находятся на Ближнем Востоке и в Африке. Вполне возможно, китайской системой пользуемся даже мы, но просто этого не замечаем. Дело в том, что современные устройства поддерживают практически все существующие системы и простые пользователи понятия не имеют, к каким спутникам подключаются приложения: к GPS  или к BeiDou.

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Данная информация одновременно впечатляет и пугает. Некоторые эксперты по безопасности начали сомневаться в сохранности личных данных пользователей. Их обеспокоенность вполне обоснована, потому что речь, как-никак, идет об информации о местоположении людей с точностью до нескольких метров. Недавно даже сам "отец GPS" Брэдфорд Паркинсон объявил, что он недоволен тем, что его технологию используют для слежения за людьми. Ведь ученый надеялся, что его система всего лишь будет помогать доехать на автомобиле до нужного места.

Важно понимать, что сами спутники не могут раскрыть информацию о местоположении человека — у них этих данных попросту нет. Злоумышленники могут раскрыть местоположение человека только взломав его смартфон, поэтому GPS-спутники являются опасными лишь косвенно.

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Китай, GPS, Космос, Спутники, Beidou.
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