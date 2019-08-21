Астрономы обнаружили аналог Земли без атмосферы

Новости науки:Об этом Лаура Крейдберг (Laura Kreidberg) и ее коллеги сообщают в статье, опубликованной в журнале Nature.

В Галактике есть немало каменистых планет, теоретически подходящих для развития жизни, и астрономы обнаружили множество таких тел. Но подходящего размера и наличия твердой литосферы недостаточно: живым организмам требуется как минимум еще и атмосфера. Исследование атмосфер далеких экзопланет остается сложной задачей и возможно далеко не для всех из них. Подходящий объект — почти что "близнец" Земли — астрономы нашли неподалеку.

Планета LHS 3844b — всего в 1,3 раза больше нашей — вращается вокруг сравнительно тусклой звезды, однако находится к ней достаточно близко, совершая полный оборот по орбите всего за 11 суток, и должна неплохо прогреваться. Около 100 часов наблюдений инфракрасного космического телескопа Spitzer показали, что у нее, по-видимому, вовсе нет атмосферы.

Полученные телескопом Spitzer данные долго не укладывались ни в одну из рассмотренных авторами моделей. Они не соответствовали ни атмосфере, в которой доминирует углекислый газ, ни азотистой, как на Земле. Если на LHS 3844b она и имеется, то не превышает плотностью марсианскую, что крайне неожиданно для планеты подобных размеров. Однако именно на это указывают наблюдательные данные: скорее всего, LHS 3844b представляет собой базальтовую пустыню, вовсе лишенную атмосферы, — нечто наподобие нашей Луны или Меркурия.

По-видимому, близость даже такой тусклой звезды смертельно опасна для атмосферы планеты и потенциальной жизни на ней. Непрерывный поток излучения и частиц способен унести ее прочь, оставив голый и мертвый камень.