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Как может выглядеть Земля со стороны внеземных существ: фото
Как может выглядеть Земля со стороны внеземных существ: фото

Как может выглядеть Земля со стороны внеземных существ: фото

Как может выглядеть Земля со стороны внеземных существ: фото
11:39 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Вполне вероятно, что именно в эту секунду кто-то наблюдает за нами из дальнего космоса.

Команда астрофизиков из Корнеллского университета показала, как выглядит Земля, если смотреть на нее из дальнего космоса.

Чтобы выяснить, что именно может видеть сторонний наблюдатель при наведении телескопов на Землю, ученые использовали около 10 тысяч снимков нашей планеты, снятых спутником NASA DSCOVR (Deep Space Climate Observatory) c 2016 по 2017 год в точке гравитационного баланса между Землей и Солнцем. Аппарат делал фото каждые один-два часа на 10 разных длинах волн.

Затем они в несколько раз уменьшили масштаб, чтобы имитировать величину расстояния в несколько световых лет. Сравнив изображения с оригиналами, исследователи выделили параметры, которые больше всего характеризуют самые выделяющиеся части Земли. Так, на полученной модели можно ясно различить резкие силуэты Африки, Азии, а также Северной и Южной Америки.

2D-карта поверхности Земли, рассматриваемой как экзопланета. Черной линией обозначена береговая линия

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По словам авторов работы, их исследование поможет при поисках экзопланет и, в частности, позволит узнать, есть ли у изучаемых планет океаны и какая там царит температура.

"Мы представляем вам первую двухмерную карту поверхности Земли, реконструированную из показаний кривой блеска без каких-либо предположений о ее спектральных свойствах, - заявили ученые. - Наше исследование служит основой для реконструкции поверхностных характеристик землеподобных экзопланет".

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Земля, НЛО, Планета, Внеземные цивилизации.
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