Встреча с НЛО: реальная история от военного летчика

Новости науки: Новые данные об НЛО, полученные от пилота Военно-морских сил США, свидетельствуют, что это явление наблюдается в разных уголках Земли.

В мае этого года газета The New York Times пообщалась с несколькими летчиками ВМС США, которые во время полетов у побережья Соединенных Штатов видели неопознанные летающие объекты.

Сейчас летчик палубной авиации Райан Грэйвз (Ryan Graves) прокомментировал изданию The Drive ранее появившиеся сведения. Он ответил на один из самых важных вопросов: встречаются ли такие явления только на американской территории или же они глобальны.

Как заявил Грэйвз, феномен НЛО он наблюдал не только на родине, но и во время полетов над акваторией Средиземного моря, хотя эти контакты были не столь показательны с точки зрения информативности. К тому же, несмотря на очень плотный воздушный трафик, неопознанные объекты удавалось зафиксировать в Персидском заливе.

Причем эти объекты были чрезвычайно похожи на те, которые летчики видели над американским побережьем.