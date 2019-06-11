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Встреча с НЛО: реальная история от военного летчика

Встреча с НЛО: реальная история от военного летчика
18:21 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Новые данные об НЛО, полученные от пилота Военно-морских сил США, свидетельствуют, что это явление наблюдается в разных уголках Земли.

В мае этого года газета The New York Times пообщалась с несколькими летчиками ВМС США, которые во время полетов у побережья Соединенных Штатов видели неопознанные летающие объекты.

Сейчас летчик палубной авиации Райан Грэйвз (Ryan Graves) прокомментировал изданию The Drive ранее появившиеся сведения. Он ответил на один из самых важных вопросов: встречаются ли такие явления только на американской территории или же они глобальны.

Как заявил Грэйвз, феномен НЛО он наблюдал не только на родине, но и во время полетов над акваторией Средиземного моря, хотя эти контакты были не столь показательны с точки зрения информативности. К тому же, несмотря на очень плотный воздушный трафик, неопознанные объекты удавалось зафиксировать в Персидском заливе.

Служащие ВМФ США будут должны сообщать о столкновениях с НЛО

Причем эти объекты были чрезвычайно похожи на те, которые летчики видели над американским побережьем.

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НЛО, Феномен, Пилот, Военный летчик.
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