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Фальшивые купюры: в Украине стали меньше подделывать гривну

Фальшивые купюры: в Украине стали меньше подделывать гривну
13:12 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: НБУ

Новости Бизнеса:В Украине стали меньше подделывать гривну, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года.

Национальный банк отмечает снижение количества поддельных банкнот национальной валюты по итогам первого полугодия 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, количество и сумма подделки банкнот гривни за первое полугодие 2019 года, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года, снизились на 26% и 20% соответственно.

"Поэтому в целом количество поддельных банкнот национальной валюты является стабильно низким", - говорится в сообщении.

Как отмечается, традиционно большинство (99%) изъятых из обращения в первом полугодии 2019 года поддельных банкнот гривни приходилось на банкноты четырех номиналов: 500 грн (50% от общего количества изъятых подделок), 100 грн (24%), 200 грн (14%), 50 грн (11%).

В 2019-2020гг ожидается рост ВВП Украины на 3%

Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами от 1 до 20 гривен составили лишь 1%.

Чаще всего обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, торговли и автозаправочных станций.

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НБУ, Гривна, Нацбанк, Курс валют.
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