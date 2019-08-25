Украинские предприятия используют возможности беспошлинного экспорта

Новости Бизнеса:Украинские предприятия уже полностью использовали 9 экспортных квот в ЕС.

Украинские экспортеры активно используют возможности беспошлинного экспорта в рамках тарифных квот ЕС. В этом году уже полностью использованы 9 квот.

Об этом УНН сообщили в ответ на запрос в Минэкономразвития.

"Украинские экспортеры активно используют возможности беспошлинного экспорта в рамках тарифных квот. По состоянию на 22.08.2019 используются возможности беспошлинного экспорта 31 из 40 тарифных квот. Уже полностью использовано 9 тарифных квот на кукурузу, мед, виноградный и яблочный соки, сахар, обработанные томаты, обработанный крахмал, пшеницу мягкую, пшеничную муку и гранулы, ячменную крупу и муку, сливочное масло и молочные пасты", - сообщили в ведомстве.

При этом, почти полностью использовано квоту на продукты переработки солода и крахмала (99,9%).

"Также, используются тарифные квоты на ячмень, ячменную муку и гранулы (79,4%), мясо птицы и полуфабрикаты из мяса птицы (основная 75% и дополнительная 44,1%), крахмал (65,9%), обработанную продукцию из зерновых (62,9%), солод и пшеничную клейковину (59,1%), яйца и альбумины (основная 55,9% и дополнительная 38,4%), отруби, отходы и остатки (53,6%), продукцию из обработанного молока (31,8%), сухое молоко (29,4%), чеснок (26,7%), овес (18,0%), молоко, сливки, сгущенное молоко и йогурты (14,7%), обработанную продукцию из сахара (10,2%), этанол (5,1%), другие сахарные продукты (4,6%), продукты питания (2,6%), обработанную продукцию из молочных сливок (1,9%), сахарные сиропы (0,2%)", - сообщили в Минэкономразвития.

Добавим, по данным МЭРТ, для ряда видов украинских товаров предусмотрено беспошлинные тарифные квоты ЕС в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Напомним, за прошлый год Украина не использовала 8 квот на поставку товаров в ЕС.