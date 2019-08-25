Бюджет Киева наполнился за год от аренды на 1,8 миллиарда гривен

Новости Бизнеса:Столичные доходы от аренды земли выросли за год на 250 миллионов гривен.

За последние 12 месяцев поступления в городской бюджет от арендной платы за землю возросли почти на 256 млн грн.

Об этом сообщили в Департаменте земельных ресурсов КГГА.

Как отмечается, по состоянию на 1 августа 2019 года поступления от арендной платы за землю составили 1870 215,1 тыс. грн, тогда как за аналогичный период в 2018 году этот показатель был равен 1 614 228,4 тыс. грн. Следовательно, сумма поступлений от арендной платы увеличилась на 255 986,7 тыс. грн.

В департаменте также обратили внимание, что бюджет города уже получил от продажи земельных участков немногим более 64 млн грн. За указанный период заключено 13 договоров купли-продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения (выкуп земельных участков коммунальной собственности под собственной недвижимостью).

Кроме того, до конца года планируется продажа 24 земельных участков общей стоимостью более 70 млн грн - в случае, если Киевсовет поддержит соответствующие решения.

Налоговое законодательство Украины определяет два вида платы за землю: земельный налог и арендная плата. Плательщиками земельного налога являются собственники земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи, которым земельные участки переданы в постоянное пользование.