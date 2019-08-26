Скачать
Понедельник, 26.08.2019
Герасимов: Мы видим прообраз новой коалиции
Герасимов: Мы видим прообраз новой коалиции
Меркель: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным
Меркель: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным
Ломаченко - Кэмпбелл: все о сопернике украинца (Фото, Видео)
Ломаченко - Кэмпбелл: все о сопернике украинца (Фото, Видео)
Юпитер, как он есть: получен первый четкий снимок планеты
Юпитер, как он есть: получен первый четкий снимок планеты

В 2019 году количество иностранных туристов в Карпатах выросло на 20%

В 2019 году количество иностранных туристов в Карпатах выросло на 20%
15:10 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твитер

Новости Бизнеса:Туристический поток в украинские Карпаты растет, основная причина тому - стабильные цены на отдых.

С начала года количество украинских туристов на Закарпатье увеличилось на 10%, а иностранцев - на 15-20%, рассказал директор Центра развития туризма Владимир Царук.

"Главная причина - стабилизация цен, которая наблюдается на курортах Западной Украины впервые за несколько лет", - отметил он.

Кроме украинцев, на отдых на Закарпатье приезжают и туристы из соседних стран.

"На уикенд приезжают чехи, словаки, венгры. На обратном пути они закупают украинские продукты, которые дешевле, чем в странах Восточной Европы", - рассказал руководитель одного из санаторных комплексов на Закарпатье.

Что касается цен на проживание, то они в этом году не росли.

"В частном секторе цены стартуют от 200 грн, а в отелях - от 500 грн с человека в сутки", - рассказала менеджер агентства "Карпаты Travel" Надежда Якубьяк.

При этом некоторые отели предоставили скидки в размере 10% на проживание, рассказал директор одной из туристических компаний.

"Отельеры решили не повышать цены после того, как в прошлом году они не смогли увеличить туристический поток. Клиенты не готовы платить больше", - сообщил он.

Кроме того, в последние годы в Карпатах появилось большое количество новых коттеджей, которые сдаются в аренду.

Также украинцы начали выбирать отдых в Карпатах, поскольку в этом году подорожали Египет и Турция.

Горная пленница: туристке понадобилась помощь спасателей

"Отели на курортах Анталии, Мармариса и Бодрума в этом году перешли на расчеты в евро, что привело к росту цен в среднем на 20%. Сейчас приобрести недельный тур в отель пять звезд на первой линии дешевле 1 тыс. долл на двоих практически невозможно", - сообщил он.

Вслед за Турцией цены стали поднимать и в Египте.

Туристическая Хмельнитчина пополнила бюджет почти на миллион гривень

Количество иностранцев увеличивается и благодаря развитию аэропорта Львова. Напомним, что в июне его услугами воспользовалось 227,4 тыс. пассажиров, что на 30,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также туроператоры рассматривают возможность запуска чартеров в аэропорт Ужгорода.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Закарпатье, Туризм, Карпаты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук признался, что не может заснуть без пистолета рядом
02 Xiaomi Mi Mix 4: смартфон с невероятной камерой и перископным телеобъективом
03 Официальный курс валют от НБУ на 26 августа
04 Возможно будущая королева: доказательства связи между Елизаветой II и Кейт Миддлтон
05 Какие страны поддержали идею возвращения России в G7
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин уволил посла России в Великобритании
Путин уволил посла России в Великобритании
Трамп провел &quot;отличную встречу&quot; с премьер-министром Индии
Трамп провел "отличную встречу" с премьер-министром Индии
Джонсон заблудился и рассмешил Макрона (Видео)
Джонсон заблудился и рассмешил Макрона (Видео)
Продюсер фильма &quot;Домой&quot; стал членом Европейской киноакадемии
Продюсер фильма "Домой" стал членом Европейской киноакадемии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь