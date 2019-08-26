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Туристическая Хмельнитчина пополнила бюджет почти на миллион гривень

Туристическая Хмельнитчина пополнила бюджет почти на миллион гривень
04:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Лидером туризма Хмельнитчины является Камянец-подольский.

На Хмельнитчине бюджеты территориальных громад области за семь месяцев 2019 года пополнились на более чем 920 тысяч гривень. Это на более чем полмиллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Хмельницкой области.

«За семь месяцев 2019 года в бюджеты территориальных громад Хмельницкой области поступило 921 тысяча гривень туристического сбора, что на 546 тысяч гривень превышает результат соответствующего периода прошлого года. Особенно активизировалась уплата туристического сбора в течение летних месяцев», - говорится в сообщении.

Лидером в туристической отрасли традиционно остается город Каменец-Подольский. Кроме того, по информации фискалов, заметно развивается туристическая отрасль в городе Хмельницком, Летичевском, Славутском, Шепетовском, Староконстантиновском и Изяславском районах.

Как отметили в ДФС, положительная динамика в налогообложении туристическим сбором стала возможной благодаря изменениям относительно размера ставки, базы взимания и порядка его уплаты, которые вступили в силу в начале 2019 года.

Напомним, что с 1 января 2019 ставка туристического сбора устанавливается по решению соответствующего совета за каждые сутки временного размещения в местах проживания (ночевки) в размере до 0,5 процента минимальной заработной платы - для внутреннего туризма и до 5 процентов минимальной заработной платы - для въездного.

К примеру, в Каменце-Подольском после обсуждения с отельерами этого вопроса был установлен туристический сбор в размере 0,4 процента от минимальной заработной платы для внешнего и внутреннего туриста. Как прогнозируют в горсовете, если туристический поток не изменится, то за год Каменец-Подольский будет иметь около 1,5 миллиона гривень туристического сбора.

Рига может ввести туристический налог

В то же время эксперты отмечают, что многие хостелов работают «в тени», не платя туристический сбор и налоги. Для легализации хостелов нужно принять законы, где впервые будет юридическое определение понятия «хостел», как это сделано в Европе. Такими законами могут стать изменения в ЗУ «О туризме» и Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах».

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Туризм, Каменец-Подольский, Туристический сбор, Хмельнитчина, ГФС.
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