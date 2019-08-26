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Всемирный банк может начать финансировать Киев

Всемирный банк может начать финансировать Киев
15:33 Сегодня Телеграф UBR

Новости Бизнеса:Мэр столицы встретился с президентом Группы Всемирного банка.

Всемирный банк может начать финансировать проекты в столице Украины — Киеве. Его руководство рассматривает возможность привлечения кредитов от международных финансовых организаций для строительства в городе важных объектов инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Во время встречи мэра Киева Виталия Кличко с президентом Группы Всемирного банка Девидом Малпассом стороны обсудили дальнейшее проведение реформы по децентрализации, а также усиление местного самоуправления. Кроме того, речь шла и о привлечении средств под муниципальные гарантии не только для столицы, но и для других городов.

"Зеленые" кредиты ЕБРР в Киеве получит метро и коммунальщики.

"Обсудили дальнейшие преобразования для финансовой состоятельности украинских городов и поселков, другие реформы, которые нужны сегодня на местах. Это и создание муниципальной полиции, это и влияние городских властей, например, на назначение глав районов в столице", — рассказал глава Киева.

Кличко отметил, что в присутствии мэра Мариуполя Вадима Бойченко и мэра Хмельницкого Александра Семчишина решался вопрос финансирования развития транспортной инфраструктуры, а также строительства мусороперерабатывающих и других заводов.

Кличко рассказал о планах по запуску скоростного трамвая Борщаговской ветки

Напомним, что Всемирный банк — это не единственный кредитор, который готов выделить средства для развития украинских городов. Так, например, в июле нынешнего года в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) утвердили вторую Программу финансирования развития общественного транспорта в Украине общим объемом €250 млн, из которых €10 млн в первую очередь выделят Полтаве, а затем и Киеву. В дальнейшем ожидается выделение средств Харькову и Одессе.

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Виталий Кличко, Киев, Всемирный банк, ЕБРР, Дэвид Мальпасс.
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