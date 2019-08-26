Скачать
Понедельник, 26.08.2019
Герасимов: Мы видим прообраз новой коалиции
Герасимов: Мы видим прообраз новой коалиции
Меркель: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным
Меркель: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным
Революция в футболе: в ФИФА готовят масштабные изменения
Революция в футболе: в ФИФА готовят масштабные изменения
"Шестое массовое вымирание": под угрозой исчезновения миллионы видов растений
Под угрозой исчезновения оказались миллионы видов растений

Кличко рассказал о планах по запуску скоростного трамвая Борщаговской ветки

Кличко рассказал о планах по запуску скоростного трамвая Борщаговской ветки
14:49 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Кличко надеется в начале осени запустить скоростной трамвай на Борщаговку.

Киевский городской голова Виталий Кличко надеется в начале осени запустить движение скоростного трамвая Борщаговской ветки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра столицы.

"Продолжаются активные ремонтные работы, чтобы в начале осени пассажиры общественного транспорта уже снова могли пользоваться услугами скоростного трамвая. Мы заканчиваем капитальный ремонт сразу пяти станций скоростного трамвая Борщаговской ветки: Гната Юры, Гарматная (НАУ), проспект Победы, Полевая и Политехническая", - сообщил Кличко.

Бюджет Киева наполнился за год от аренды на 1,8 миллиарда гривен

По его словам, на станциях уже проложили новые коммуникации, обновили трамвайные рельсы, сделали новые платформы, входные группы и вестибюли. Также обустроили станции тактильной плиткой для пассажиров с недостатками зрения. На каждой станции будет работать пункт безопасности. Для удобства пассажиров устанавливают терминалы наличного и безналичного расчета.

"Мы ремонтируем не только станции, обновляем также окружающую инфраструктуру - капитально ремонтируем подземные переходы и тротуары. В целом линией скоростного трамвая ежесуточно пользуются более 150 тысяч пассажиров. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы закончить ремонтные работы как можно скорее", - отметил мэр столицы.

Взрыв в Борисполе: его последствия

Как сообщалось ранее, в Киеве в связи с капитальным ремонтом пока ограничено движение трамваев № 1 и № 3. На время реконструкции для перевозки пассажиров "Киевпастранс" организовал такие маршруты:

  • трамвайный маршрут № 2 от ул. Академика Королева до станции "Ромена Роллана" (бесплатный маршрут)
  • автобусный маршрут № 3Т от станции "Кольцевая дорога" до станции "Старовокзальная" через просп. Леся Курбаса, ул. Космонавта Комарова;
  • автобусный маршрут № 4 от Михайловской Борщаговки до Индустриального путепровода через просп. Отрадный.

Напомним, ранее в Киеве начался процесс установки памятника выдающемуся авиаконструктору Игорю Сикорскому,

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, КГГА, Трамвай.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук признался, что не может заснуть без пистолета рядом
02 Xiaomi Mi Mix 4: смартфон с невероятной камерой и перископным телеобъективом
03 Официальный курс валют от НБУ на 26 августа
04 Возможно будущая королева: доказательства связи между Елизаветой II и Кейт Миддлтон
05 Какие страны поддержали идею возвращения России в G7
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зарубежная делегация посетила зону проведения ООС
Зарубежная делегация посетила зону проведения ООС
Поцелуи, ревность, флирт: другая сторона саммита G7 (Фото, Видео)
Поцелуи, ревность, флирт: другая сторона саммита G7
Гетманцев назвал вероятные сроки полноценного запуска СФР
Гетманцев назвал вероятные сроки полноценного запуска СФР
&quot;Я с Криштиану не из-за денег&quot;: девушка Роналду об отношениях со спортсменом
"Я с Криштиану не из-за денег": девушка Роналду об отношениях со спортсменом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь