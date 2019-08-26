Кличко рассказал о планах по запуску скоростного трамвая Борщаговской ветки

Новости Украины:Кличко надеется в начале осени запустить скоростной трамвай на Борщаговку.

Киевский городской голова Виталий Кличко надеется в начале осени запустить движение скоростного трамвая Борщаговской ветки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра столицы.

"Продолжаются активные ремонтные работы, чтобы в начале осени пассажиры общественного транспорта уже снова могли пользоваться услугами скоростного трамвая. Мы заканчиваем капитальный ремонт сразу пяти станций скоростного трамвая Борщаговской ветки: Гната Юры, Гарматная (НАУ), проспект Победы, Полевая и Политехническая", - сообщил Кличко.

По его словам, на станциях уже проложили новые коммуникации, обновили трамвайные рельсы, сделали новые платформы, входные группы и вестибюли. Также обустроили станции тактильной плиткой для пассажиров с недостатками зрения. На каждой станции будет работать пункт безопасности. Для удобства пассажиров устанавливают терминалы наличного и безналичного расчета.

"Мы ремонтируем не только станции, обновляем также окружающую инфраструктуру - капитально ремонтируем подземные переходы и тротуары. В целом линией скоростного трамвая ежесуточно пользуются более 150 тысяч пассажиров. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы закончить ремонтные работы как можно скорее", - отметил мэр столицы.

Как сообщалось ранее, в Киеве в связи с капитальным ремонтом пока ограничено движение трамваев № 1 и № 3. На время реконструкции для перевозки пассажиров "Киевпастранс" организовал такие маршруты:

трамвайный маршрут № 2 от ул. Академика Королева до станции "Ромена Роллана" (бесплатный маршрут)

автобусный маршрут № 3Т от станции "Кольцевая дорога" до станции "Старовокзальная" через просп. Леся Курбаса, ул. Космонавта Комарова;

автобусный маршрут № 4 от Михайловской Борщаговки до Индустриального путепровода через просп. Отрадный.

Напомним, ранее в Киеве начался процесс установки памятника выдающемуся авиаконструктору Игорю Сикорскому,