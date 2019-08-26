Скачать
Понедельник, 26.08.2019
Герасимов: Мы видим прообраз новой коалиции
Герасимов: Мы видим прообраз новой коалиции
Меркель: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным
Меркель: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным
Ломаченко - Кэмпбелл: все о сопернике украинца (Фото, Видео)
Ломаченко - Кэмпбелл: все о сопернике украинца (Фото, Видео)
Юпитер, как он есть: получен первый четкий снимок планеты
Юпитер, как он есть: получен первый четкий снимок планеты

Газ по "летним" ценам можно будет купить онлайн: какие ограничения

Газ по "летним" ценам можно будет купить онлайн: какие ограничения
15:55 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Эксперты подсчитали, сколько реально можно будет сэкономить зимой на отоплении.

У украинцев появился шанс прилично сэкономить зимой на отоплении. 20 августа 2019 года Нафтогаз запустил программу "Газовый запас". Суть ее в том, что потребитель может еще до наступления отопительного сезона, когда газ дорогой, закупить его по предоплате по низкой цене. Раньше покупать газ заблаговременно могли только коммерческие потребители.

С Кабмином данное решение согласовывать нет нужды, говорят эксперты, поскольку оно относится к хоздеятельности самого Нафтогаза.

В чем суть и во сколько обойдется топливо

Нафтогаз готов отдавать топливо по 5 849,30 грн. за тысячу "кубов". Правда, при условии, что клиент будет покупать газ у "родной" поставляющей компании. Но таких клиентов в Украине совсем немного. Большинство приобретает топливо у всевозможных обл- и горгазов (газсбытов). Они в свою очередь добавляют к цене Нафтогаза свои 0,75-2,13%.

К примеру, как рассказали UBR.ua в Киевоблгазе, акционная цена топлива для населения составит 5 995,53 грн./тыс. м3. Именно по этой стоимости потребители Киевской области могут приобретать газ впрок.

Впрочем, только этим затраты домохозяйств не ограничиваются. Ведь по нынешним правилам, итоговая стоимость топлива складывается не только из оптовой отпускной цены и маржи поставщика, но и затрат на транспортировку и распределение топлива. Последние два показателя периодически утверждает Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Причем делает это отдельно по каждому облгазу.

К примеру, в случае того же Киевоблгаза, к указанной стоимости до сих пор следовало прибавлять 616,4 грн. за транспортировку каждой тысячи кубометров, и еще 262,8 грн./тыс. м3 – за распределение. То есть в результате цена зимнего топлива составит около 6,9 грн. за "куб". Для сравнения, минувшей зимой этот же поставщик отдавал топливо "под ключ" (со всеми наценками) по 8 548,92 грн./тыс. м3.

Сказать точнее в настоящий момент не представляется возможным. Дело в том, что указанные цифры периодически пересматриваются. И даже в самом облгазе нам не смогли сказать, сколько именно будут стоить услуги компании нынешней зимой. К тому же важно учесть, что потребитель, который захочет приобрести топливо наперед, оплатит только стоимость самого топлива с наценкой газсбыта (5 995,53 грн./тыс. м3 для клиентов Киевоблгаза). Остальные цифры ему будут приходить, как и прежде, в виде ежемесячных платежек в зависимости от потребленного объема.

Сколько можно сэкономить

Точную сумму экономии высчитать еще сложнее. Ведь нынешняя низкая цена – отнюдь не заслуга правительства. И даже не добрая воля МВФ. А всего лишь рыночная ситуация. Стоимость топлива упала по всей Европе, а коль скоро мы покупаем ресурс на Западе, снизились цены и у нас.

Газ по летней цене: кто не сможет его купить

Логика в предложенной Нафтогазе акции есть только в том случае, если рынок развернется, и газ начнет дорожать. С одной стороны, вероятность такого исхода крайне высока – зимой спрос на голубое топливо растет не только в Украине. С другой, – гарантировать это не может никто.

Но если предположить, что газ таки подорожает, причем выше граничного уровня, установленного Кабмином для населения (максимальная отпускная цена Нафтогаза до конца 2019 года – 7,184 грн./м3), экономия составит 1335 грн. на каждой тысяче кубов. А с 1 января 2020 года, когда цены для населения сравняют с рыночными, может вырасти еще сильнее. По оценкам экспертов, итоговая экономия может достичь порядка $80 на 1 тыс. м3.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, МВФ, Нафтогаз, Кабмин, Киевоблгаз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук признался, что не может заснуть без пистолета рядом
02 Xiaomi Mi Mix 4: смартфон с невероятной камерой и перископным телеобъективом
03 Официальный курс валют от НБУ на 26 августа
04 Возможно будущая королева: доказательства связи между Елизаветой II и Кейт Миддлтон
05 Какие страны поддержали идею возвращения России в G7
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин уволил посла России в Великобритании
Путин уволил посла России в Великобритании
Трамп провел &quot;отличную встречу&quot; с премьер-министром Индии
Трамп провел "отличную встречу" с премьер-министром Индии
Джонсон заблудился и рассмешил Макрона (Видео)
Джонсон заблудился и рассмешил Макрона (Видео)
Продюсер фильма &quot;Домой&quot; стал членом Европейской киноакадемии
Продюсер фильма "Домой" стал членом Европейской киноакадемии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь