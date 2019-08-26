Газ по "летним" ценам можно будет купить онлайн: какие ограничения

Новости Бизнеса:Эксперты подсчитали, сколько реально можно будет сэкономить зимой на отоплении.

У украинцев появился шанс прилично сэкономить зимой на отоплении. 20 августа 2019 года Нафтогаз запустил программу "Газовый запас". Суть ее в том, что потребитель может еще до наступления отопительного сезона, когда газ дорогой, закупить его по предоплате по низкой цене. Раньше покупать газ заблаговременно могли только коммерческие потребители.

С Кабмином данное решение согласовывать нет нужды, говорят эксперты, поскольку оно относится к хоздеятельности самого Нафтогаза.

В чем суть и во сколько обойдется топливо

Нафтогаз готов отдавать топливо по 5 849,30 грн. за тысячу "кубов". Правда, при условии, что клиент будет покупать газ у "родной" поставляющей компании. Но таких клиентов в Украине совсем немного. Большинство приобретает топливо у всевозможных обл- и горгазов (газсбытов). Они в свою очередь добавляют к цене Нафтогаза свои 0,75-2,13%.

К примеру, как рассказали UBR.ua в Киевоблгазе, акционная цена топлива для населения составит 5 995,53 грн./тыс. м3. Именно по этой стоимости потребители Киевской области могут приобретать газ впрок.

Впрочем, только этим затраты домохозяйств не ограничиваются. Ведь по нынешним правилам, итоговая стоимость топлива складывается не только из оптовой отпускной цены и маржи поставщика, но и затрат на транспортировку и распределение топлива. Последние два показателя периодически утверждает Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Причем делает это отдельно по каждому облгазу.

К примеру, в случае того же Киевоблгаза, к указанной стоимости до сих пор следовало прибавлять 616,4 грн. за транспортировку каждой тысячи кубометров, и еще 262,8 грн./тыс. м3 – за распределение. То есть в результате цена зимнего топлива составит около 6,9 грн. за "куб". Для сравнения, минувшей зимой этот же поставщик отдавал топливо "под ключ" (со всеми наценками) по 8 548,92 грн./тыс. м3.

Сказать точнее в настоящий момент не представляется возможным. Дело в том, что указанные цифры периодически пересматриваются. И даже в самом облгазе нам не смогли сказать, сколько именно будут стоить услуги компании нынешней зимой. К тому же важно учесть, что потребитель, который захочет приобрести топливо наперед, оплатит только стоимость самого топлива с наценкой газсбыта (5 995,53 грн./тыс. м3 для клиентов Киевоблгаза). Остальные цифры ему будут приходить, как и прежде, в виде ежемесячных платежек в зависимости от потребленного объема.

Сколько можно сэкономить

Точную сумму экономии высчитать еще сложнее. Ведь нынешняя низкая цена – отнюдь не заслуга правительства. И даже не добрая воля МВФ. А всего лишь рыночная ситуация. Стоимость топлива упала по всей Европе, а коль скоро мы покупаем ресурс на Западе, снизились цены и у нас.

Логика в предложенной Нафтогазе акции есть только в том случае, если рынок развернется, и газ начнет дорожать. С одной стороны, вероятность такого исхода крайне высока – зимой спрос на голубое топливо растет не только в Украине. С другой, – гарантировать это не может никто.

Но если предположить, что газ таки подорожает, причем выше граничного уровня, установленного Кабмином для населения (максимальная отпускная цена Нафтогаза до конца 2019 года – 7,184 грн./м3), экономия составит 1335 грн. на каждой тысяче кубов. А с 1 января 2020 года, когда цены для населения сравняют с рыночными, может вырасти еще сильнее. По оценкам экспертов, итоговая экономия может достичь порядка $80 на 1 тыс. м3.