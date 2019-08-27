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НБУ увеличил покупку валюты на 32,9%

НБУ увеличил покупку валюты на 32,9%
11:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:НБУ на прошлой недели купил валюты на межбанковском рынке на 32,9% больше, чем раннее за аналогичный период.

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 19 по 23 августа купил на межбанковском валютном рынке $79,5 млн, что на 32,9% больше, чем неделей ранее.

Согласно сообщению на сайте центробанка, $40 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $39,5 млн - по единому курсу (с использованием инструмента matching).

По данным Нацбанка, нерезиденты за минувшую неделю уменьшили свой портфель ОВГЗ на 1,06 млрд грн, в том числе гривневых – на 1,05 млрд грн.

Названо количество судебных делах НБУ, в которых фигурирует Приватбанк

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $3,206 млрд, продал - $248,23 млн, в том числе с 1 июля Нацбанк приобрел $1,488 млрд.

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НБУ, Доллар, Валюта, Курс доллара.
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