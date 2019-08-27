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В Украине дефицит госбютжета: сумма убытков

В Украине дефицит госбютжета: сумма убытков
14:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Согласно данным ведомства, показатель налоговых поступлений оказался ниже плана.

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-июля 2019 года составил 2,86 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда составил 10,6 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ). 

Как указала ГКСУ, государственные заимствования за семь месяцев составили почти 317,4 млрд грн, а погашения долговых обязательств - 248,9 млрд грн.

Приватизация принесла 351,8 млн грн при ожидаемых показателях на этот период в 6,3 млрд грн, свидетельствует статистика ГКСУ. 

Согласно данным ведомства, показатель налоговых поступлений оказался ниже плана – 401,68 млрд грн за семь месяцев при ожидаемых 437,81 млрд грн.

В целом госбюджет за указанный период получил 584,13 млрд грн, по общему фонду поступления составили 516,44 млрд грн при плане в почти 538 млрд грн. Расходы бюджета за семь месяцев достигли 586,49 млрд грн, по общему фонду - 528,73 млрд грн при плане в 577,17 млрд грн, свидетельствуют данные ведомства.

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При этом местные бюджеты закрыли указанный период с профицитом 25,59 млрд грн, профицит по общему фонду составил 49,74 млрд грн. Профицит сводного бюджета за семь месяцев достиг 22,73 млрд грн, по общему фонду - 39,1 млрд грн.

Как сообщалось, дефицит госбюджета в январе-июне 2019 года составил 871 млн грн.

Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,026 трлн грн (+10,5% к полученным в 2018 году доходам), в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн (+11,4%), а расходы - соответственно 1,112 трлн грн (+12,8%) и 1,006 трлн грн (+13,8%).

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Госбюджет, Доходы, Дефицит, ГКСУ.
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