НБУ может изменить учетную ставку до 9% в 2020 году

Новости Бизнеса:В НБУ появилась возможность снизить процентную ставку до 9% со следующего года.

Национальный банк обещает снизить уровень учетной ставки до 9% в 2020 году и до 8% в 2021 году, если в Украине будут соответствующие экономические условия.

Об этом в интервью изданию The Page рассказал глава Национального банка Яков Смолий, сообщает пресс-служба регулятора в Facebook.

"Если будут соответствующие экономические условия, НБУ снизит учетную ставку до 9% в 2020-м и 8% в 2021 году. Учтем маржу банков в 4-5% и получим кредиты под 12-13%", - сказал Смолий.

Он отметил, что доверие к банковской системе постепенно повышается, люди откладывают средства на гривневые депозиты. То есть можно говорить и об увеличении доверия к гривне. Также он напомнил, что в прошлом году, в Украине был однознаковый показатель инфляции впервые за 5 лет, и пообещал, что в 2019 году он может быть ниже 7%.

Правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля 2019 года. Ранее, 25 апреля 2019 НБУ впервые за 2 года снизил учетную ставку на 0,5% до 17,5% годовых. Инфляция по итогам 2018 года составила 9,8%.