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Украина получит от рынка земли до 1,5 млрд. долларов ежегодно

Украина получит от рынка земли до 1,5 млрд. долларов ежегодно
15:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Из слов министра аграрной политики Ольги Трофимцевой Украина ежегодно будет получать от рынка земли до 1,5 млрд. долларов.

Открытие в Украине рынка земли сельскохозяйственного назначения может принести украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долл. ежегодно, заявила министр аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева на пресс-конференции в Киеве.

"Цивилизованный, с электронным Госгеокадастром, открытой базой данных, нормально функционирующий рынок как аренды, так и продажи земли, действительно обеспечит нам, по самым скромным оценкам на сегодняшний день, от 700 млн до 1,5 млрд долларов поступлений каждый год плюс даст минимум полтора процента к росту ВВП", - сказала Трофимцева. При этом она отметила, что на первых этапах работы рынка земли в Украине должен быть внедрен ряд ограничений, в частности, на концентрацию земель в одних руках, а также покупку сельскохозяйственных участков иностранцами. Так, по ее словам, в Украине должна существовать система открытости и прослеживаемости конечных бенефициаров компаний, которые хотят приобрести сельскохозяйственную землю.

"Тут мы переходим к действительно большому вызову, который касается прослеживаемости с юридической точки зрения конечных бенефициаров, и это тот большой кусок подготовительной работы, который должен быть сделан. Но пока это проблематичный вопрос", - подчеркнула Трофимцева. Министр добавила, что, по ее мнению, Украина почти готова к завершению земельной реформы и открытию рынка земли, при этом оставшиеся технические вопросы могут быть решены за полгода.

Зеленский: В этом году мы обязательно проведем земельную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский анонсирует в этом году проведение земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 40 млн га до 2020 года. В декабре прошлого года Верховная Рада до 2020 года продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. По оценке Всемирного банка, отмена моратория будет приносить экономике Украины 0,7-1,5 млрд долл. ежегодно.

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Все по теме:

Рынок земли, ВВП, Минагропрод, Земельная реформа, Владимир Зеленский, Ольга Трофимцева, Госгеоекадастр.
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