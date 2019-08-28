Всемирный банк полагает, что открытие рынка земли увеличит ВВП Украины на 2%

Новости Бизнеса:Директор Всемирного банка полагает что приток инвестиций значительно увеличит ВВП, за счет открытия рынка земли в Украине.

Открытие рынка земли будет способствовать росту ВВП на 2% в течение последующих лет.

Об этом во время подписания соглашения о займе на реализацию Программы на основе результатов ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство между Всемирным банком и Министерством финансов заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, говорится в пресс-релизе.

"Открытие рынка земли с одновременным улучшением адресности субсидий, внедрение мероприятий по улучшению производительности и прозрачности агросектора - все это может способствовать дополнительному росту ВВП более чем на 2% в течение следующих лет", - сказала Кахконен.

В пресс-релизе также отмечается, что реализация указанной программы поможет жизнеспособности рынка земли сельскохозяйственного назначения, стимулируя инвестиции в повышение производительности, а также создаст условия для использования земли в качестве залога, особенно для кредитования малых и средних фермерских хозяйств.

Как сообщалось, с мая 2014 года группа Всемирного банка предоставила Украине 5,6 млрд долларов в виде четырех займов в рамках политики развития и семи инвестиционных займов, а также гарантию оплаты газа в размере 500 млн долларов и гарантию на поддержку государственной политики в размере 750 млн долларов. Инвестиционные проекты Всемирного банка способствуют повышению качества водоснабжения, водоотвода, отопления, энергоснабжения, дорожного строительства, социальной защиты и здравоохранения, а также развития частного сектора.