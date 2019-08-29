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Металлурги призвали Зеленского обсудить с Трампом отмену пошлин на сталь

Металлурги призвали Зеленского обсудить с Трампом отмену пошлин на сталь
09:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Зеленского просят обсудить заинтересованность Украины в квоте на беспошлинные поставки стали в США.

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому во время встречи с главой Белого дома поднять вопрос об отмене 25%-ной пошлины на поставки украинской металлопродукции в США в обмен на введение квот.

Соответствующая просьба содержится в письме на имя президента Украины, обнародованном на сайте объединения "Укрметаллургпром" в среду.

При этом напоминается, что 23 марта 2018 года США ввели 25% пошлину на импорт всех видов стальной продукции, в том числе происхождением с Украины. Впоследствии 6 стран - Австралия, Аргентина, Бразилия, Южная Корея, Канада и Мексика - добились их исключения из-под действия 25%-ной пошлины. Украина также вела соответствующие переговоры с Белым домом, однако по ряду причин переговорный процесс был отложен.

Вместе с тем, "Укрметалургпром" отмечает, что для Украины отмена данной пошлины очень важна, так как выпуск металлопродукции и ее поставки в США обеспечивают рабочие места украинцам. Металлургическая и горнорудная промышленности, в частности, предоставляют работу для 250 тыс. лиц, а вместе с членами их семей это составляют около 1 млн граждан, которые зависят от данных отраслей.

Кроме того, национальный горно-металлургический комплекс генерирует свыше 35 млрд грн. налогов, а экспорт металлопродукции обеспечивает валютные поступления в Украину. При этом доля металлургии в общем экспорте Украины в США составляет 61%. В то же время, отмена пошлины может создать предпосылки для пересмотра социальных стандартов для работников украинского ГМК.

"Единственным выходом из сложившейся ситуации видится выведение украинской металлопродукции из-под действия 25%-ной пошлины с одновременным получением беспошлинных квот на ее поставки на рынок США. Такой шаг ни в каком случае не будет угрожать национальной безопасности США, поскольку доля Украины в структуре стального импорта в США составляет менее 1%, а торговое сальдо между Украиной и Соединенными Штатами является позитивным для американской стороны и превышает $1 млрд", - констатируется в письме "Укрметаллургпрома".

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Согласно письму, отечественные металлурги, с целью обеспечения дальнейшего развития ведущей национальной отрасли и экономического роста Украины в целом, обращаются к президенту Зеленскому с просьбой во время встречи с президентом США затронуть вопрос о заинтересованности Украины получить квоту на беспошлинные поставки металлоизделий в США и посодействовать достижению принципиального согласия американской стороны на соответствующие переговоры, а также поручить Кабинету Министров Украины и Министерству экономического развития и торговли Украины возобновить переговорный процесс с офисом торгового представителя США.

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Все по теме:

США, Пошлины, Президент Украины, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, "Укрметаллургпром".
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