В ПХГ почти накопили нужное количество газа для отопительного сезона

Новости Бизнеса:В украинских хранилищах накопили 18 миллиардов кубов газа.

По состоянию на 29 августа объемы газа в подземных хранилищах превысили 18 млрд кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

"Объемы газа в подземных хранилищах превысили 18 млрд кубометров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 6-й час утра 29 августа в хранилищах было 18025,561 млн кубометров газа.

В пресс-службе напомнили, что для прохождения отопительного сезона без энергетических рисков следует накопить в ПХГ около 20 млрд кубометров газа.

"Времени до зимы достаточно, чтобы накопить запланированные 20 млрд куб.м. газа. Продолжаем интенсивное закачивание!" - подытожили в НАК.