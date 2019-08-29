Госдолг: вырос в долларовом эквиваленте и снизился в гривневом

Новости Бизнеса:В гривневом эквиваленте госдолг сократился на 4,7%.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины в январе-июле 2019 года увеличился в долларовом эквиваленте на 4,08 млрд долл., или на 5,2%, - до 82,4 млрд долл.

Как сообщается на сайте Министерства финансов, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 101,5 млрд грн, или на 4,7% - до 2,067 трлн грн.

В том числе в июле объем госдолга вырос на 2,6% в долларовом эквиваленте, но при этом сократился на 1,7% в гривневом эквиваленте.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долл., или на 2,6%, - до 78,32 млрд долл. В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 млрд грн, или на 1,3%, - до 2,169 трлн грн.

По отношению к ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до около 62,7% с 71,8% в 2017 году.