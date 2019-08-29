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Кабмин принял решение снизить цены на электричество

Кабмин принял решение снизить цены на электричество
18:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В своем постановлении, Кабмин предлагает снизить цены на электричество для промышленности.

Кабинет министров обнародовал постановление об изменениях в Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии, согласно которой тарифы на электрическую энергию для промышленности могут быть снижены.

Текст постановления № 803 от 21 августа 2019 года обнародован на Правительственном портале.

Согласно изменениям, предельная цена определяется на уровне средневзвешенной фактической цены на электрическую энергию, произведенную соответствующим производителем в апреле - мае 2019 года, и включает с 1 июля 2019 года акцизный налог на стоимость реализованной электроэнергии.

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Постановление также обязывает АО "Укргидроэнерго" увеличить продажи электроэнергии по специальным обязательствами с 20% до 35%.

Фиксированную цену на электрическую энергию для непромышленных пользователей устанавливать Кабмин.

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Энергетика, Тарифы, Кабмин, Электричество.
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